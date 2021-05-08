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Слава проиграла пари и потеряла большую сумму денег

Ирина Лебедева
2 часа назад
Певица Слава в апреле месяце весьма опрометчиво заключила со своим помощником пари: или она худеет за месяц на 7 кг или же выплачивает ему 300 тысяч рублей.
Слава проиграла пари и потеряла большую сумму денег
Фото: InstagramInstagram
Слава объяснила, что она совсем не уверена в выигрыше, но возможная потеря солидной суммы будет ее стимулировать сделать все возможное, чтобы сбросить вес, пишут dni.ru.
В итоге чуда не случилось, и певице пришлось расстаться с деньгами. Что же касается веса, то он никуда не делся.
"Силы воли — ноль!" — объявила Слава в инстаграм-аккаунте.
Она добавила, что наоборот прибавила в весе, но настроение от этого не ухудшилось
Но борьбу за стройность артистка не забросила. Недавно звезда выложила видеоролик, где она лихо отплясывает на площади в Сочи.
"Растрясла все богатство", — образно выразилась певица.
Как ранее писал «Рамблер», Слава стала героиней нового эпизода шоу «Ты не поверишь!».
В ходе него она назвала себя расточительной девчонкой, и сообщила, что в день может «пропить» 30 тысяч.
Также певица назвала себя очень плохой бизнесвумен. При этом она рассказала, что у нее есть чутье, какая недвижимость в будущем вырастет в цене.
Например, Слава купила несколько квартир в Сочи, и они подорожали на 160%.
Шоу-бизнес,Дни.Ру,
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