Кудрявцева пытается достучаться до Олешко с извинениями

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Олешко на связь с ней не выходит.

Телеведущая объяснила всю ситуацию в инстаграме.

Оскорбительный комментарий был написан во время ее участия в последнем выпуске YouTube-шоу Comment Out.

Сделать это Кудрявцева должна была по правилам игры. В случае же отказа она должна была съесть живую аквариумную рыбку, что Лера уж никак бы не смогла.

«Да, я знала, что шоу жесткое, но блин. Саня, прости меня, но жрать живую рыбку было выше моих сил. Можете помочь мне, друзья? Чтобы Саня меня простил. Не берет трубку и не отвечает на звонки. Я расстроена», - сообщила теледива.

Как ранее писал «Рамблер», Лера Кудрявцева на канале НТВ ведет две программы с высоким рейтингом. Это «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Также она снимается в кино и ведет мероприятия. Соответственно телеведущая имеет достойный заработок и может позволить себе не считать деньги.