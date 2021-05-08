В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Кудрявцева пытается достучаться до Олешко с извинениями

Ирина Лебедева
1 час назад
Лера Кудрявцева пытается принести извинения Александру Олешко за гадкий пост, который она написала в его микроблоге.
Кудрявцева пытается достучаться до Олешко с извинениями
Фото: InstagramInstagram
Олешко на связь с ней не выходит.
Телеведущая объяснила всю ситуацию в инстаграме.
Оскорбительный комментарий был написан во время ее участия в последнем выпуске YouTube-шоу Comment Out.
Сделать это Кудрявцева должна была по правилам игры. В случае же отказа она должна была съесть живую аквариумную рыбку, что Лера уж никак бы не смогла.
«Да, я знала, что шоу жесткое, но блин. Саня, прости меня, но жрать живую рыбку было выше моих сил. Можете помочь мне, друзья? Чтобы Саня меня простил. Не берет трубку и не отвечает на звонки. Я расстроена», - сообщила теледива.
Как ранее писал «Рамблер», Лера Кудрявцева на канале НТВ ведет две программы с высоким рейтингом. Это «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».
Также она снимается в кино и ведет мероприятия. Соответственно телеведущая имеет достойный заработок и может позволить себе не считать деньги.
В эфире программы «Ты не поверишь!» Кудрявцева рассказала, что купила в Санкт-Петербурге квартиру. Площадь апартаментов – 135 кв. метров.
Шоу-бизнес,Александр Олешко,Лера Кудрявцева,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители