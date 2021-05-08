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Бузову выписали из больницы

Ирина Лебедева
2 часа назад
Ольгу Бузову, госпитализированную несколько дней назад, выписали долечиваться домой. Об этом певица сама сообщила в инстаграме.
Бузову выписали из больницы
Фото: InstagramInstagram
«Поймала себя на мысли, что уже пятый день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку. Ура! Мой лечащий врач отпустил „болеть“ меня домой», - написала она в микроблоге.
При этом Ольга не стала раскрывать свой диагноз. Написала лишь пожелание своим подписчикам не запускать свое здоровье и вовремя обследоваться.
«Всегда следите за собой — это очень важно. Не хочется, когда ты плохо себя чувствуешь, вообще ничего. Но я сильная, я справлюсь, все страшное позади, сейчас только восстановление».
Тем временем билеты на концерт Бузовой в Екатеринбурге еще продаются. Выступление певицы намечено на 14 мая, и Ольга отменять его не собирается.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ольга Бузова впервые опубликовала сторис на своей странице в Instagram после операции и двухдневного молчания в соцсетях.
Телеведущая извинилась перед подписчиками за своё отсутствие и объяснила, что долго не выходила на связь, поскольку до сих пор не может прийти в себя после наркоза.
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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