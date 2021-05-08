Бузову выписали из больницы

Ольгу Бузову , госпитализированную несколько дней назад, выписали долечиваться домой. Об этом певица сама сообщила в инстаграме.

Фото: Instagram Instagram

«Поймала себя на мысли, что уже пятый день с одной прической. А это значит, что девочка идет на поправку. Ура! Мой лечащий врач отпустил „болеть“ меня домой», - написала она в микроблоге.

При этом Ольга не стала раскрывать свой диагноз. Написала лишь пожелание своим подписчикам не запускать свое здоровье и вовремя обследоваться.

«Всегда следите за собой — это очень важно. Не хочется, когда ты плохо себя чувствуешь, вообще ничего. Но я сильная, я справлюсь, все страшное позади, сейчас только восстановление».

Тем временем билеты на концерт Бузовой в Екатеринбурге еще продаются. Выступление певицы намечено на 14 мая, и Ольга отменять его не собирается.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Ольга Бузова впервые опубликовала сторис на своей странице в Instagram после операции и двухдневного молчания в соцсетях.