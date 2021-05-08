Тарасова высмеяли за попытку стать семейным коучем

«У меня в жизни сейчас происходит много трансформаций: осознаю себя в роли родителя, хорошего мужа, заботливого сына, примера для своих детей и племянниц», - написал спортсмен.
«Семейная тема, конечно, интересна. Но не от человека, который третий раз женат. Как развестись и уйти, мы и так понимаем, спасибо», «То же мне, чему учить будете? Как женам изменять, как на родного ребенка забивать?», «Лучше бы платил нормальные алименты», «Расскажите как умно составить контракт что бы оставить бывшую с нулем?»