В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Тарасова высмеяли в сети за попытку стать семейным коучем

Ирина Лебедева
26 минут назад
Дмитрий Тарасов, как известно, отличается проблемами в личной жизни.
Тарасова высмеяли за попытку стать семейным коучем
Фото: InstagramInstagram
Фолловеры это хорошо знают, поэтому его попытку заявить о себе как о человеке, который собрался учить других как строить семью, восприняли в штыки.
Дмитрий выложил в инстаграме фотографию с женой и дочками и сообщил, что реанимирует старый телеграм-канал и будет вести с подписчиками разговоры на тему семейной жизни и воспитания детей.
«У меня в жизни сейчас происходит много трансформаций: осознаю себя в роли родителя, хорошего мужа, заботливого сына, примера для своих детей и племянниц», - написал спортсмен.
Комментаторы тут же поинтересовались, почему это такой прекрасный отец старшей дочери не хочет выплачивать достойное содержание? А хороший муж за три года трижды был женат?
«Семейная тема, конечно, интересна. Но не от человека, который третий раз женат. Как развестись и уйти, мы и так понимаем, спасибо», «То же мне, чему учить будете? Как женам изменять, как на родного ребенка забивать?», «Лучше бы платил нормальные алименты», «Расскажите как умно составить контракт что бы оставить бывшую с нулем?»
Как ранее сообщал «Рамблер», портал Popcake.tv рассказал, что футболист Дмитрий Тарасов необычно «поздравил» бывшую жену, телеведущую Ольгу Бузову с днем рождения, пустив слух о беременности своей супруги Анастасии Костенко.
Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители