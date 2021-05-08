Тарасова высмеяли за попытку стать семейным коучем

Дмитрий Тарасов , как известно, отличается проблемами в личной жизни.

Фото: Instagram Instagram

Фолловеры это хорошо знают, поэтому его попытку заявить о себе как о человеке, который собрался учить других как строить семью, восприняли в штыки.

Дмитрий выложил в инстаграме фотографию с женой и дочками и сообщил, что реанимирует старый телеграм-канал и будет вести с подписчиками разговоры на тему семейной жизни и воспитания детей.

«У меня в жизни сейчас происходит много трансформаций: осознаю себя в роли родителя, хорошего мужа, заботливого сына, примера для своих детей и племянниц», - написал спортсмен.

Комментаторы тут же поинтересовались, почему это такой прекрасный отец старшей дочери не хочет выплачивать достойное содержание? А хороший муж за три года трижды был женат?