Бородина резко отозвалась о больной Бузовой

Заболевшей Ольге Бузовой звездная тусовка активно сочувствует.
Даже Виктория Боня
, которая была с ней в неприязненных отношениях, выразила поддержку.
Судя по словам Ольги, она перенесла операцию, наркоз дал осложнения и вообще все не очень-то хорошо.
Но Ксения Бородина
, видимо, считает, что Бузова попросту пиарится и из мелкой проблемы устроила целое шоу.
«А еще так странно люди хайпуют на пустом месте. Наблюдаю за ними и в ужасе, как на пустом месте столько трагизма разыграть», - написала она в сторис инстаграма.
Никакой фамилии не прозвучало, но фолловеры сразу поняли, что речь идет об Ольге Бузовой.
Теперь подписчики строят догадки – в чем причина столь резкого заявления? Действительно ли Ксения располагает некой информацией, недоступной широкой публике, или это какие-то личные эмоции?
Как ранее писал
«Рамблер», стало известно, что Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство.
По какой причине знаменитость оказалась в больнице, не уточнялось.
Косвенным подтверждением этой информации является то, что обычно активная в соцсетях девушка более суток не публиковала ничего в Instagram.