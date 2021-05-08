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Бородина резко отозвалась о больной Бузовой

Ирина Лебедева
38 минут назад
Заболевшей Ольге Бузовой звездная тусовка активно сочувствует.
Бородина резко отозвалась о больной Бузовой
Фото: InstagramInstagram
Даже Виктория Боня, которая была с ней в неприязненных отношениях, выразила поддержку.
Судя по словам Ольги, она перенесла операцию, наркоз дал осложнения и вообще все не очень-то хорошо.
Но Ксения Бородина, видимо, считает, что Бузова попросту пиарится и из мелкой проблемы устроила целое шоу.
«А еще так странно люди хайпуют на пустом месте. Наблюдаю за ними и в ужасе, как на пустом месте столько трагизма разыграть», - написала она в сторис инстаграма.
Никакой фамилии не прозвучало, но фолловеры сразу поняли, что речь идет об Ольге Бузовой.
Теперь подписчики строят догадки – в чем причина столь резкого заявления? Действительно ли Ксения располагает некой информацией, недоступной широкой публике, или это какие-то личные эмоции?
Как ранее писал «Рамблер», стало известно, что Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство.
По какой причине знаменитость оказалась в больнице, не уточнялось.
Косвенным подтверждением этой информации является то, что обычно активная в соцсетях девушка более суток не публиковала ничего в Instagram.
Шоу-бизнес,Лена Миро,Виктория Боня,Ксения Бородина,
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