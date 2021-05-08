Бородина резко отозвалась о больной Бузовой

Заболевшей Ольге Бузовой звездная тусовка активно сочувствует.

Фото: Instagram Instagram

Даже Виктория Боня , которая была с ней в неприязненных отношениях, выразила поддержку.

Судя по словам Ольги, она перенесла операцию, наркоз дал осложнения и вообще все не очень-то хорошо.

Но Ксения Бородина , видимо, считает, что Бузова попросту пиарится и из мелкой проблемы устроила целое шоу.

«А еще так странно люди хайпуют на пустом месте. Наблюдаю за ними и в ужасе, как на пустом месте столько трагизма разыграть», - написала она в сторис инстаграма.

Никакой фамилии не прозвучало, но фолловеры сразу поняли, что речь идет об Ольге Бузовой.

Теперь подписчики строят догадки – в чем причина столь резкого заявления? Действительно ли Ксения располагает некой информацией, недоступной широкой публике, или это какие-то личные эмоции?

Как ранее писал «Рамблер», стало известно, что Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство.

По какой причине знаменитость оказалась в больнице, не уточнялось.