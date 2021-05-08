Сябитову высмеяли за рассуждения о необходимости приданого

Роза Сябитова в инстаграме поразмышляла о необходимости приданого для современных невест.

Фото: Instagram Instagram

Она напомнила, что в давние времена бесприданница не могла рассчитывать на хороших женихов. А вот прилагающееся к девушке добро всерьез повышало ее шансы на брачном рынке.

«Объем приданого, для привлечения женихов, в то время имел огромное значение — чем его больше, тем лучше. И тайны из приданого не делали, наоборот, о нем с гордостью рассказывали, и „собирали“ с момента рождения дочери», - написала телесваха.

При этом Роза выложила «парадную» фотографию, где она изображена вместе с дочерью.

Фолловеры усомнились в том, что наличие имущества повлияет на счастье молодых людей, вступающих в брак. Сябитовой напомнили, что ее собственная дочь, несмотря на приданое, очень быстро развелась с первым мужем.

«Роза, но вам же не помогло приданое дочери, шикарная свадьба. Все равно жених убежал».

Высказывались сомнения и в том, счастлива ли Ксения во втором баке или и он уже на грани распада?

«А ваша то, опять одна, что ли. Вышла с приданным замуж и что?»

В целом мнения подписчиков сошлись на том, что дочерей следует обеспечивать «приданым» иного плана – образованием и собственной, оформленной до брака, жилплощадью, автомобилем – последнее, конечно по возможности.

« Дочери нужно приданое: жилье неделимое, записанное до брака на ее имя, хорошее образование, если возможно то и машина, для того чтоб она была в взрослой жизни защищенной, с материальным тылом. И важно чтоб она это ценила и понимала, не умудрилась это отдать альфонсу».

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая, владелица брачного агентства Роза Сябитова заявила, что хорошие женихи не интересуются участницами программы «Давай поженимся», которым 35 и больше лет.