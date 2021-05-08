ФБР раскрыло новые детали гибели Курта Кобейна

Стали известны новые подробности о расследовании дела смерти лидера группы Nirvana.

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Смерть музыканта и лидера группы Nirvana Курта Кобейна порождала множество догадок и теорий. В Федерального бюро расследований решили рассекретить документы о гибели рокера и расставить все точки над «i».

ФБР опубликовало два письма, в которых имена адресатов были изменены. Они просили расследовать смерть Кобейна как убийство, а не самоубийство. Отправители акцентируют внимание, что на пистолете нет никаких отпечатков пальцев, а на оставленной записке присутствует почерк другого человека.

Миллионы фанатов по всему миру хотели бы, чтобы несоответствия, связанные со смертью, были устранены раз и навсегда. Прискорбно думать, что в Соединенных Штатах можно допустить такую несправедливость, — обращается аноним к бюро.

Согласно отчету журнала Rolling Stone , ФБР периодически публикует некоторые из своих архивов, касающихся известных людей, и в прошлом месяце опубликовало свои досье на Кобейна по причинам, которые бюро не прокомментировало.

Пока агентство хранило файл, сотрудники ФБР в своих ответах утверждали, что смерть певца и гитариста Nirvana не относилась к юрисдикции бюро.

Мы ценим вашу обеспокоенность тем, что мистер Кобейн мог стать жертвой убийства, — говорится в одном из ответов ФБР, который также является частью 10-страничного файла.

Бюро добавляет, что большинство расследований убийств обычно подпадают под юрисдикцию властей штата и местных властей. На основании предоставленной информации они не выявили какие-либо нарушения федерального закона в рамках следственной юрисдикции ФБР. Тем не менее правоохранители заявляли, что дело не закрыто, а расследование продолжается.