Стингрей назвала Цоя причиной распада брака с Каспаряном

«Сейчас, через много лет, я понимаю, что в моих отношениях был третий человек — Цой. Наш самый близкий друг, Юрий и я. И мы втроем, как волшебство. Три характера вместе работали классно. А когда Виктор умер, наша жизнь с Юрием сломалась. Мы не знали, как жить», - сказала Стингрей.
Она добавила, что долгое время после смерти Цоя она не могла приезжать в Ленинград, потому что город напоминал ей о погибшем друге. Из-за этого встречи с Юрием Каспаряном становились все реже. В итоге супруги разошлись и «пошли своими путями».
Также Джоанна рассказала, как у нее складывались отношения с Каспаряном, когда они говорили на разных языках. Стингрей считает, что их отношения были построены на энергетике.
«Я думаю, что любой человек знает, что самое важное в начале - это энергетика. И ты не знаешь, почему. Ты можешь думать: "Почему мне нравится этот человек?". И это невозможно через голову, потому что это все из сердца. Поэтому я и Юрий просто по большой энергии были вместе. Это не было важно, что я не говорила по-русски, а он не говорил по-английски. Это было интересно», - отметила она.
Несмотря на все сложности, отношения с Юрием Каспаряном Стингрей называет «хорошей любовью».