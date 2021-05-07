Рэпер Гнойный пойдет в Госдуму

Рэпер Слава КПСС заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы. Об этом он сообщил во время прямого эфира на YouTube.
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«Я принял решение в сентябре выдвигаться в Госдуму. Пообщался со своими друзьями из партии «Зелёная альтернатива», они меня решили поддержать. Я хочу быть депутатом», - сказал Гнойный.
Ранее партия «Зеленая альтернатива» объявила об участии в выборах в Госдуму. Тогда лидер партии Руслан Хвостов предупредил, что претендовать на места будут «неожиданные кандидаты», сообщили на сайте Ura.ru.
Ранее «Рамблер» писал, что исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны» Армен Бежанян решил баллотироваться в Госдуму. В настоящий момент Бежанян является депутатом думы города Осы Пермского края.