"Свинство": бывшего Бузовой осудили за безразличие

Фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой раскритиковали бывшего возлюбленного звезды за безразличие к ее состоянию после операции. Как сообщает сайт
Пятого телеканала, Давид Манукян
будто в насмешку выложил в Instagram пожелания здоровья своему другу.
Также рэпер опубликовал ролик, где объяснил, как важно заботиться о слабых и беспомощных.
«Рамилька заболел, поэтому берем < > лимон, мандаринки, мед — самое то к чаю, чтобы горло прошло и не болело. Прямо сейчас пожелайте ему здоровья!» - сказал Давид.
Фанаты певицы назвали такое поведение «Свинством» и выразили сожаление, что Бузова «связалась с таким типом, который, как оказывается, и мизинца ее не стоит».
Ранее «Рамблер» писал, что Бузова рассказала о своем состоянии после госпитализации. По словам артистки, она отходит от наркоза и проходит восстановление.
«Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю: экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление», - написала Бузова в своем Instagram.