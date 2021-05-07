"Свинство": бывшего Бузовой осудили за безразличие

Фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой раскритиковали бывшего возлюбленного звезды за безразличие к ее состоянию после операции. Как сообщает сайт Пятого телеканала, Давид Манукян будто в насмешку выложил в Instagram пожелания здоровья своему другу.

Фото: Instagram Instagram

Также рэпер опубликовал ролик, где объяснил, как важно заботиться о слабых и беспомощных.

«Рамилька заболел, поэтому берем < > лимон, мандаринки, мед — самое то к чаю, чтобы горло прошло и не болело. Прямо сейчас пожелайте ему здоровья!» - сказал Давид.

Фанаты певицы назвали такое поведение «Свинством» и выразили сожаление, что Бузова «связалась с таким типом, который, как оказывается, и мизинца ее не стоит».

Ранее «Рамблер» писал, что Бузова рассказала о своем состоянии после госпитализации. По словам артистки, она отходит от наркоза и проходит восстановление.