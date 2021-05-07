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"Свинство": бывшего Бузовой осудили за безразличие

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Фанаты певицы и телеведущей Ольги Бузовой раскритиковали бывшего возлюбленного звезды за безразличие к ее состоянию после операции. Как сообщает сайт Пятого телеканала, Давид Манукян будто в насмешку выложил в Instagram пожелания здоровья своему другу.
"Свинство": бывшего Бузовой осудили за безразличие
Фото: InstagramInstagram
Также рэпер опубликовал ролик, где объяснил, как важно заботиться о слабых и беспомощных.
«Рамилька заболел, поэтому берем < > лимон, мандаринки, мед — самое то к чаю, чтобы горло прошло и не болело. Прямо сейчас пожелайте ему здоровья!» - сказал Давид.
Фанаты певицы назвали такое поведение «Свинством» и выразили сожаление, что Бузова «связалась с таким типом, который, как оказывается, и мизинца ее не стоит».
Ранее «Рамблер» писал, что Бузова рассказала о своем состоянии после госпитализации. По словам артистки, она отходит от наркоза и проходит восстановление.
«Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю: экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление», - написала Бузова в своем Instagram.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,
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