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Бузова пожаловалась на острое состояние после операции

Анастасия Кирсанова
12 минут назад
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своем состоянии после экстренной операции. По словам артистки, она отходит от наркоза и проходит восстановление.
Бузова пожаловалась на острое состояние после операции
Фото: ТАССТАСС
«Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю: экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление», - написала Бузова в своем Instagram.
Раскрывать причину произошедшего с ней несчастья не стала.
«Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной. Спасибо за миллионы сообщений в Директ и в личку, я все вижу, не всем отвечаю, сильная слабость. Ваша Бу», - написано в посте.
Ранее «Рамблер» опубликовал видео, которое выложила Бузова из своей больничной палаты.
«Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, что приду в себя и всё расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Всё нормально, я нахожусь под контролем врачей» - поделилась со своими фанатами певица.
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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