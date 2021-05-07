Бузова пожаловалась на острое состояние после операции

«Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю: экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление», - написала Бузова в своем Instagram.
«Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной. Спасибо за миллионы сообщений в Директ и в личку, я все вижу, не всем отвечаю, сильная слабость. Ваша Бу», - написано в посте.
«Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, что приду в себя и всё расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Всё нормально, я нахожусь под контролем врачей» - поделилась со своими фанатами певица.