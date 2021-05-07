Алентова «помолодела» к дню рождения зятя

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По данным издания, звезда фильма «Москва слезам не верит» вышла в свет впервые за долгое время. Для празднования дня рождения зятя, которое прошло в узком семейном кругу в ресторане, она выбрала ярко-голубую блузку и светлые брюки.

Фотографиями с семейного торжества поделилась в соцсетях дочь Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова

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При этом на общем снимке мать и дочь скорее напоминают сестер. Схожести им придают похожие прически и черты лица, отмечает издание.

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Как сообщал «Рамблер», ранее пользователи Instagram не сразу узнали на фото, опубликованном актрисой Дарьей Поверенновой , звезду советского кино Веру Алентову. Всему виной пластические операции, которые, по мнению поклонников, «изуродовали» артистку.