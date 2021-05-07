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Алентова «помолодела» к дню рождения зятя

Алиса Селезнёва
1 час назад
Актриса Вера Алентова появилась на дне рождения своего зятя Игоря Гордина и поразила поклонников своим молодым видом. Об этом пишет «Пятый канал».
Алентова «помолодела» к дню рождения зятя
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, звезда фильма «Москва слезам не верит» вышла в свет впервые за долгое время. Для празднования дня рождения зятя, которое прошло в узком семейном кругу в ресторане, она выбрала ярко-голубую блузку и светлые брюки.
Фотографиями с семейного торжества поделилась в соцсетях дочь Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
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При этом на общем снимке мать и дочь скорее напоминают сестер. Схожести им придают похожие прически и черты лица, отмечает издание.
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Как сообщал «Рамблер», ранее пользователи Instagram не сразу узнали на фото, опубликованном актрисой Дарьей Поверенновой, звезду советского кино Веру Алентову. Всему виной пластические операции, которые, по мнению поклонников, «изуродовали» артистку.
По данным журналистов, Алентова перенесла неудачное хирургическое вмешательство в 2009 году. В результате проведенной операции часть лица потеряла мимику, были искажены форма глаз и очертания губ. СМИ сообщали, что Алентова планировала даже подать на медиков в суд, но, чем кончилось дело, до сих пор неизвестно, поскольку актриса произошедшее никак не комментирует.
Шоу-бизнес,Игорь Гордин,Вера Алентова,Дарья Повереннова,Юлия Меньшова,
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