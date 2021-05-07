Алентова «помолодела» к дню рождения зятя

По данным издания, звезда фильма «Москва слезам не верит» вышла в свет впервые за долгое время. Для празднования дня рождения зятя, которое прошло в узком семейном кругу в ресторане, она выбрала ярко-голубую блузку и светлые брюки.
Как сообщал «Рамблер», ранее пользователи Instagram не сразу узнали на фото, опубликованном актрисой Дарьей Поверенновой
, звезду советского кино Веру Алентову. Всему виной пластические операции, которые, по мнению поклонников, «изуродовали» артистку.
По данным журналистов, Алентова перенесла неудачное хирургическое вмешательство в 2009 году. В результате проведенной операции часть лица потеряла мимику, были искажены форма глаз и очертания губ. СМИ сообщали, что Алентова планировала даже подать на медиков в суд, но, чем кончилось дело, до сих пор неизвестно, поскольку актриса произошедшее никак не комментирует.