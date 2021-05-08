Успенская оказалась на грани инсульта

Отец единственной дочери королевы шансона хочет получить половину недвижимости и средств на счетах жены. Успенскую возмущают его аппетиты, поскольку предприниматель в последнее время нигде не работал и жил на ее деньги. В окружении певицы говорят, что из-за этой ситуации артистка оказалась на грани инсульта.

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"Плаксин понимает, что в возрасте Успенской от переживаний может случиться всякое: большие риски инсульта, инфаркта. У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет", — заявил инсайдер изданию "Собеседник".

Большим потрясением для 67-летней артистки стали финансовые махинации Плаксина. Оказалось, что квартира в США, за которую вокалистка платила последние 20 лет, ей не принадлежит. Бизнесмен при покупке жилья оформил его на свою сестру, затем на себя, а сейчас недвижимость переписана на трастовый фонд.