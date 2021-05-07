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Бывший муж Пелагеи решил жениться

Алиса Селезнёва
1 час назад
Хоккеист Иван Телегин после скандального развода с певицей Пелагеей решил создать новую семью и сделал предложение своей новой избраннице Марии Гончар. Об этом пишет StarHit.
Бывший муж Пелагеи решил жениться
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре 2019 года. СМИ отмечали, что причиной развода стала измена спортсмена. В свою очередь артистка заявила, что все юридические вопросы будут решены без скандалов, и говорила о планах сохранить хорошие отношения ради дочери.
Однако позднее Пелагея обратилась в суд, потребовав раздела имущества и алиментов на дочь, а ее представители рассказали, что Телегин никак не участвует в воспитании ребенка. Раздел имущества между певицей и хоккеистом длится почти год, бывшие супруги уже сумели договориться об алиментах. Но недавно стало известно, что Иван Телегин намерен отсудить у Пелагеи половину ее гонораров за концерты. Также пара делит загородный дом, квартиру и машины.
На фоне этого хоккеист вместе с новой возлюбленной Марией Гончар, к которой, по слухам, ушел от жены, улетел на родину девушки — в Нижневартовск, пишет StarHit.
Пара остановилась в одном из лучших отелей города, пригласила на ужин при свечах близких друзей и родственников, и хоккеист сделал избраннице предложение, подарив кольцо и букет роз.
Гончар ответила согласием и уже начала готовиться к свадьбе, отмечает издание.
Шоу-бизнес,Мария Гончар,Иван Телегин,StarHit,
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