Иван Краско о возлюбленной: "Я к ней не пристаю"

При этом в СМИ также говорили о том, Наталья весьма обеспеченная женщина. Как говорила сама невеста, наследство актера ее не интересует, а делать из своего брака с Краско шоу она не намерена.

Иван Краско наконец сам пообщался с журналистами и рассказал о том, какие отношения его связывают с Натальей Смыковой. Артист отметил, что на данный момент о женитьбе речи не идет. Наталья же, как оказалось, давно является поклонницей Краско, поэтому и захотела помогать ему. Они вместе уехали на дачу артиста.