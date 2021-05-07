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90-летний Краско уехал со своей молодой пассией

Экспресс газета
12 минут назад
Несколько дней назад стало известно, что Иван Краско вновь собирается идти под венец. Его избранницей стала некая Наталья Смыкова. Сам 90-летний артист высказался относительно новой женитьбы.
Иван Краско о возлюбленной: "Я к ней не пристаю"
Фото: Zamir Usmanov/Global Look PressZamir Usmanov/Global Look Press
90-летний Иван Краско решил в очередной раз удивить общественность. Говорят, артист намерен жениться на 42-летней Наталье Смыковой. Сообщается, что Краско уже был давно знаком с женщиной, но чувства между ними вспыхнули всего несколько месяцев назад. Наталья навещала Ивана в санатории, после чего они решили быть вместе и сыграть свадьбу.
При этом в СМИ также говорили о том, Наталья весьма обеспеченная женщина. Как говорила сама невеста, наследство актера ее не интересует, а делать из своего брака с Краско шоу она не намерена.
Иван Краско наконец сам пообщался с журналистами и рассказал о том, какие отношения его связывают с Натальей Смыковой. Артист отметил, что на данный момент о женитьбе речи не идет. Наталья же, как оказалось, давно является поклонницей Краско, поэтому и захотела помогать ему. Они вместе уехали на дачу артиста.
"Мы на дачу съездили. Она моя поклонница и ухаживает за мной. Я ей говорю: «Ты обратила внимание, что я к тебе не пристаю? Мне это не нужно». Она говорит: «Да, здесь все честно. С моей стороны тоже никаких материальных претензий к тебе нет». Она готова на свадьбу. Но пока ни о какой женитьбе речь идти не может, хотя поклонницы у меня действительно есть", - отмечает Краско в интервью «Комсомольской правде».
Шоу-бизнес,Иван Краско,Комсомольская правда,
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