Александр Маршал прокомментировал слухи об инсульте

"Ничего страшного со мной не произошло. Никакого инсульта не было, просто поднялось давление. Журналисты все преувеличили. Кто-то увидел, что я заезжал в больницу и началось. Все нормально у меня. Я иногда вообще читаю про своих друзей, что они умерли. Про живых людей так пишут! Я честно говоря, не читаю все это, но если вижу в соцсетях гадости, сразу блокирую", - рассказал Маршал.
«Концерты потихоньку возвращаются. Приходилось тяжело, но мои ребята без зарплаты не остались, платил им из своего кармана. Не так, конечно, как за концерты, но прожиточный минимум выплачивал», - поделился Александр с "Комсомольской правдой".