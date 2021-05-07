Александр Маршал прокомментировал слухи об инсульте

Маршал отметил, что никакого инсульта у него и не было, за его состояние можно не переживать. Тогда у артиста поднялось давление, он посетил врача, но его здоровью ничего не угрожало.

Также артист рассказал, что во время пандемии у него почти не было работы, но сейчас он постепенно возвращается к привычной жизни и вновь дает концерты, хоть и не так часто. Маршал также делал все для того, чтобы его команда за время пандемии не голодала, он платил зарплату музыкантам из своего кармана.