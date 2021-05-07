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Что стало с Александром Маршалом после сообщений об инсульте

Экспресс газета
1 час назад
Еще в начале марта в Сети появилась информация о том, что якобы Александр Маршал был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Писали, что у артиста случился инсульт.
Александр Маршал прокомментировал слухи об инсульте
Фото: InstagramInstagram
Спустя некоторое время после тревожных сообщений о предынсультном состоянии Александр Маршал наконец вышел на связь и пообщался с журналистами. По словам артиста, сейчас он прекрасно себя чувствует и уже вернулся к работе.
Маршал отметил, что никакого инсульта у него и не было, за его состояние можно не переживать. Тогда у артиста поднялось давление, он посетил врача, но его здоровью ничего не угрожало.
"Ничего страшного со мной не произошло. Никакого инсульта не было, просто поднялось давление. Журналисты все преувеличили. Кто-то увидел, что я заезжал в больницу и началось. Все нормально у меня. Я иногда вообще читаю про своих друзей, что они умерли. Про живых людей так пишут! Я честно говоря, не читаю все это, но если вижу в соцсетях гадости, сразу блокирую", - рассказал Маршал.
Также артист рассказал, что во время пандемии у него почти не было работы, но сейчас он постепенно возвращается к привычной жизни и вновь дает концерты, хоть и не так часто. Маршал также делал все для того, чтобы его команда за время пандемии не голодала, он платил зарплату музыкантам из своего кармана.
«Концерты потихоньку возвращаются. Приходилось тяжело, но мои ребята без зарплаты не остались, платил им из своего кармана. Не так, конечно, как за концерты, но прожиточный минимум выплачивал», - поделился Александр с "Комсомольской правдой".
Шоу-бизнес,Александр Маршал,Комсомольская правда,
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