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Джиган с супругой отправился на Мальдивы, несмотря на комендантский час

Вероника Полынина
56 минут назад
Российские туристы на Мальдивах не знают о комендантском часе, который с 6 мая действует в столице островного государства Мале.
Джиган с супругой отправился на Мальдивы, несмотря на комендантский час
Фото: InstagramInstagram
Так, на Мальдивах сейчас отдыхает рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми.
В комментарии «Пятому каналу» он признался, что не слышал ни о каких ограничениях.
«Надо промониторить. Я пока некомпетентен в этом вопросе», - заявил Джиган.
Другие российские отдыхающие также не знают об изменениях эпидемиологических правил на островах и уверены, что ограничения их не затронут.
«Мы же на острове. Куда нам выходить?!» - удивилась одна из туристок.
Комендантский час в Мале и прилегающих территориях действует в вечернее и ночное время – с 21.00 до 04.00 по местному времени. В этот период людям запрещено покидать свои дома.
Как сообщал «Рамблер», за весь период пандемии коронавируса на Мальдивах выявлено более 32 тысяч случаев заражения, 74 человека скончались.
Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Мальдивы,
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