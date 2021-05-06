Джиган с супругой отправился на Мальдивы, несмотря на комендантский час

Российские туристы на Мальдивах не знают о комендантском часе, который с 6 мая действует в столице островного государства Мале.

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Так, на Мальдивах сейчас отдыхает рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми.

В комментарии «Пятому каналу» он признался, что не слышал ни о каких ограничениях.

«Надо промониторить. Я пока некомпетентен в этом вопросе», - заявил Джиган.

Другие российские отдыхающие также не знают об изменениях эпидемиологических правил на островах и уверены, что ограничения их не затронут.

«Мы же на острове. Куда нам выходить?!» - удивилась одна из туристок.

Комендантский час в Мале и прилегающих территориях действует в вечернее и ночное время – с 21.00 до 04.00 по местному времени. В этот период людям запрещено покидать свои дома.