Подруга Ивлеевой ответила на "причастность" к роману с Элджеем

Телеведущая Юлия Коваль отреагировала на подозрения в причастности к возможному расставанию своей подруги Анастасии Ивлеевой и ее мужа рэпера Элджея ( Алексея Узенюка ).

Фото: Instagram Instagram

Ранее, как писал «Рамблер», поклонники заподозрили, что в семье Ивлеевой и Элджея произошел разлад. Блогерша перестала выкладывать посты с мужем, а ее публикации из смешных превратились в философские.

Поклонники решили, что между Ивлеевой и Элджеем могла встать Юлия Коваль. В качестве доказательства своих догадок фанаты предъявили тот факт, что Анастасия не отправила подруге куклу Барби со своим лицом, тогда как остальные знакомые блогерши получили по экземпляру.

Юлия Коваль долго хранила молчание, но затем с иронией высказалась о подозрениях в свой адрес.

«Желтушники и иже с ними совсем *****?» - поинтересовалась Коваль.