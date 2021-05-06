Обессиленная Бузова впервые вышла на связь после операции

Ольга Бузова
вышла на связь из больницы. Телеведущая записала несколько сторис, в которых сообщила, что с ней все хорошо.
Она отметила, что собиралась появиться в соцсетях раньше, но очень долго отходила от наркоза после операции, а затем у нее поднялась высокая температура.
При этом Бузова попросила не переживать за нее и добавила, что за ее состоянием следят врачи.
На записи, опубликованной изданием «Стархит»
, видно, что Ольга с трудом разговаривает. О причинах госпитализации по-прежнему ничего не известно.
Информация об экстренной госпитализации Ольги Бузовой появилась накануне, позже СМИ сообщили, что телеведущую перевели в реанимацию. Представители Бузовой подтвердили, что она перенесла хирургическое вмешательство.
Как писал «Рамблер», ранее поклонники Ольги Бузовой обвинили ее сестру Анну в равнодушии и эгоизме. В то время, как Ольга находилась в больнице, Анна записывала жизнерадостные сторис и делилась планами на день.