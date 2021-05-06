Обессиленная Бузова впервые вышла на связь после операции

Ольга Бузова вышла на связь из больницы. Телеведущая записала несколько сторис, в которых сообщила, что с ней все хорошо.

Фото: ТАСС ТАСС

Она отметила, что собиралась появиться в соцсетях раньше, но очень долго отходила от наркоза после операции, а затем у нее поднялась высокая температура.

При этом Бузова попросила не переживать за нее и добавила, что за ее состоянием следят врачи.

На записи, опубликованной изданием «Стархит» , видно, что Ольга с трудом разговаривает. О причинах госпитализации по-прежнему ничего не известно.

Информация об экстренной госпитализации Ольги Бузовой появилась накануне, позже СМИ сообщили, что телеведущую перевели в реанимацию. Представители Бузовой подтвердили, что она перенесла хирургическое вмешательство.