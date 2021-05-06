«Не знаю, кем он работает": Волочкова рассказала о возлюбленном

«Вот так уже 9,5 месяцев Олег носит меня на руках. И я за очень многое ему благодарна. Для сбережения этих сокровенных отношений нам обоим понадобилось терпение и мудрость», - написала Волочкова.
«Я даже не знаю кем он работает, но в партнеры его беру», - добавила танцовщица.
«Не знать где работает твой мужчина. Настя, лучше молчите», «В крайнем случае, потом будет расследование в очередном шоу на ТВ: "Я так любила, что забыла спросить номер его телефона. А деньги просто прилипли к нему, когда он вытирал слёзы, уходя от меня" Сценарий не меняется...», «Главное, в долг не давайте», «Лишь бы потом Олег не пришел на программу к Малахову с громким откровением», - написали Волочковой комментаторы.