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«Не знаю, кем он работает": Волочкова рассказала о возлюбленном

Вероника Полынина
45 минут назад
Анастасия Волочкова призналась, что не знает, кем работает ее возлюбленный, с которым она вместе уже 9,5 месяцев.
«Не знаю, кем он работает": Волочкова рассказала о возлюбленном
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Балерина опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой фирменный шпагат, сидя на спине своего мужчины. Лицо возлюбленного как всегда оказалось скрыто от камеры.
«Вот так уже 9,5 месяцев Олег носит меня на руках. И я за очень многое ему благодарна. Для сбережения этих сокровенных отношений нам обоим понадобилось терпение и мудрость», - написала Волочкова.
Она отметила, что Олег – непубличный человек и не гонится за известностью. Также Волочкова отметила, что они с возлюбленным не меряются своими достижениями, поскольку у обоих «все в порядке».
По словам Анастасии, их отношения «построены на взаимном уважении, любви безо всяких условий и на доверии друг другу».
«Я даже не знаю кем он работает, но в партнеры его беру», - добавила танцовщица.
Последнее признание удивило подписчиков Анастасии. Они посоветовали ей не давать в долг своему мужчине, чтобы вновь не попасться на удочку обманщику.
«Не знать где работает твой мужчина. Настя, лучше молчите», «В крайнем случае, потом будет расследование в очередном шоу на ТВ: "Я так любила, что забыла спросить номер его телефона. А деньги просто прилипли к нему, когда он вытирал слёзы, уходя от меня" Сценарий не меняется...», «Главное, в долг не давайте», «Лишь бы потом Олег не пришел на программу к Малахову с громким откровением», - написали Волочковой комментаторы.
Ранее, как писал «Рамблер», Анастасия Волочкова ответила злопыхателям, усомнившимся в реальности ее любимого человека. В программе «Секрет на миллион» Волочкова сначала заявила, что у нее есть любимый мужчина и «секс по четыре раза в день», а затем доказала свою правоту на полиграфе.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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