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«Вы думаете, ветераны смотрят TikTok?»: Лоза высмеял Дину Саеву за 9 Мая

News.ruиещё 1
23 минуты назад
Юрий Лоза прокомментировал скандальное высказывание тиктокера Дины Саевой о том, что за поздравление ветеранов с Днём Победы ей заплатили «копейки». «Копейками» блогер назвала гонорар в 200 тысяч рублей, сообщает Пятый канал.
"Ветераны смотрят TikTok?": Лоза высмеял Саеву за 9 Мая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Высказывание девицы из Интернета возмутило как простых пользователей, так и профессиональных артистов. В частности, Юрий Лоза предложил посмотреть на проблему по-другому и спрашивать не с самой интеллектуально одарённой Саевой, а с тех, кто вообще ей дал денег на поздравление в TikTok.
Вы думаете, что ветераны смотрят TikTok? Тогда кого она поздравляла? Как можно поздравлять ветеранов за деньги или без денег, если они не смотрят TikTok? Они и понятия не имеют, что это такое. Поэтому это всё какая-то бутафория. Если хотите поздравить ветеранов, то сделайте это так, чтобы они увидели это поздравление, — высказался артист.
Лоза уверен, что все такие поздравления не имеют ни капли смысла ни за деньги, не без денег. Ну а если уж кому-то сильно хочется поздравить ветеранов, то можно это сделать лично, обратиться по телевидению или хотя бы написать им.
Более категорично по этому поводу высказался другой артист — Владимир Винокур. Знаменитость считает, что брать деньги за поздравление ветеранов — это «преступление века», сам он лично такого никогда не делал.
По законам военного времени — расстрелять, в мирное — лишить возможности профессионально заниматься своим делом, — добавил артист.
Как сообщалось ранее, артист Лев Лещенко, комментируя слова начинающей певицы, отметил, что «это ненормально». Он раскритиковал молодое поколение за такое отношение к участникам ВОВ.
Шоу-бизнес,Владимир Винокур,Лев Лещенко,Юрий Лоза,
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