"Ветераны смотрят TikTok?": Лоза высмеял Саеву за 9 Мая

Высказывание девицы из Интернета возмутило как простых пользователей, так и профессиональных артистов. В частности, Юрий Лоза предложил посмотреть на проблему по-другому и спрашивать не с самой интеллектуально одарённой Саевой, а с тех, кто вообще ей дал денег на поздравление в TikTok.

Лоза уверен, что все такие поздравления не имеют ни капли смысла ни за деньги, не без денег. Ну а если уж кому-то сильно хочется поздравить ветеранов, то можно это сделать лично, обратиться по телевидению или хотя бы написать им.