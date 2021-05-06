«Расстрелять»: Лещенко и Винокур осудили блогера Саеву

Артисты Лев Лешенко и Владимир Винокур резко осудили звезду Тик-Тока Дину Саеву, взявшую деньги за поздравление ветеранов с 9 мая. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Ранее блогер дала интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак , в котором заявила, что согласилась взять деньги за госзаказ, хотя до этого отказывалась. Саева рассказала, что поздравила ветеранов с Днем Победы, несмотря на то, что за это заплатили «сущие копейки» – 200 тысяч рублей.

Высказывание блогера возмутило певца Льва Лещенко , который отметил, что это «ненормально» и «это та тема, которая должна будоражить сердца и души, а не карманы».

Лешенко подчеркнул, что не считает «коммерческой историей» День Победы. Однако, по словам артиста, правильное отношение к этому празднику должно воспитываться именно в семье.

«Раньше нас воспитывала школа, семья, общество, а сейчас все идет через Интернет. Если в семье нормальное отношение, чтут традиции, хранят память о том событии, которое нам подарило жизнь, то таких вопросов не возникает», - отметил он.

Резко высказался о словах тиктокерши и юморист Владимир Винокур.

«По законам военного времени – расстрелять, в мирное — лишить возможности профессионально заниматься своим делом», - отметил он.

Артист также подчеркнул, что не понимает, у кого может подняться рука брать деньги за поздравление ветеранов.

«Я удивляюсь, что сегодня появляются такие люди, которые могут решиться брать с ветеранов деньги за поздравление с 9 мая. Это самое страшное, что может быть. Преступление века», - отметил он.