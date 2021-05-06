В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Расстрелять»: Лещенко и Винокур осудили блогера Саеву

Алиса Селезнёва
31 минуту назад
Артисты Лев Лешенко и Владимир Винокур резко осудили звезду Тик-Тока Дину Саеву, взявшую деньги за поздравление ветеранов с 9 мая. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«Расстрелять»: Лещенко и Винокур осудили блогера Саеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее блогер дала интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак, в котором заявила, что согласилась взять деньги за госзаказ, хотя до этого отказывалась. Саева рассказала, что поздравила ветеранов с Днем Победы, несмотря на то, что за это заплатили «сущие копейки» – 200 тысяч рублей.
Высказывание блогера возмутило певца Льва Лещенко, который отметил, что это «ненормально» и «это та тема, которая должна будоражить сердца и души, а не карманы».
Лешенко подчеркнул, что не считает «коммерческой историей» День Победы. Однако, по словам артиста, правильное отношение к этому празднику должно воспитываться именно в семье.
«Раньше нас воспитывала школа, семья, общество, а сейчас все идет через Интернет. Если в семье нормальное отношение, чтут традиции, хранят память о том событии, которое нам подарило жизнь, то таких вопросов не возникает», - отметил он.
Резко высказался о словах тиктокерши и юморист Владимир Винокур.
«По законам военного времени – расстрелять, в мирное — лишить возможности профессионально заниматься своим делом», - отметил он.
Артист также подчеркнул, что не понимает, у кого может подняться рука брать деньги за поздравление ветеранов.
«Я удивляюсь, что сегодня появляются такие люди, которые могут решиться брать с ветеранов деньги за поздравление с 9 мая. Это самое страшное, что может быть. Преступление века», - отметил он.
«Рамблер» писал, что в прошлом году, во время роста заболеваемости коронавирусом, Дина Саева устроила масштабную вечеринку с участием звезд, проигнорировав режим самоизоляции.
Шоу-бизнес,Владимир Винокур,Лев Лещенко,Ксения Собчак,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители