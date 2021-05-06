«Расстрелять»: Лещенко и Винокур осудили блогера Саеву

«Раньше нас воспитывала школа, семья, общество, а сейчас все идет через Интернет. Если в семье нормальное отношение, чтут традиции, хранят память о том событии, которое нам подарило жизнь, то таких вопросов не возникает», - отметил он.
«По законам военного времени – расстрелять, в мирное — лишить возможности профессионально заниматься своим делом», - отметил он.
«Я удивляюсь, что сегодня появляются такие люди, которые могут решиться брать с ветеранов деньги за поздравление с 9 мая. Это самое страшное, что может быть. Преступление века», - отметил он.