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«Стояла на учете»: Глюкоза рассказала о бунтарском детстве

Алиса Селезнёва
1 час назад
Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) заявила, что не отличалась примерным поведением в юности, была «грозой района» и стояла на учете в детской комнате милиции. Об этом пишет «Собеседник».
«Стояла на учете»: Глюкоза рассказала о бунтарском детстве
Фото: InstagramInstagram
По словам артистки, в детстве она «постоянно что-то вытворяла».
«Однажды мы с друзьями позвонили в наше 58-е отделение милиции и сказали, что заложили в их здание бомбу. Правда, нас быстро поймали, так как звонили мы из школы. А еще мы как-то ограбили ветеринарную аптеку», - призналась певица.
При этом она подчеркнула, что до сих пор не понимает, зачем они решились на ограбление, так как ни у кого из ее друзей дома не было животных.
«Мы вытащили оттуда какие-то банки, бутылки, корм. В тот раз нас тоже быстро разоблачили, и мы все вернули», - заявила Наталья Чистякова-Ионова.
Певица отметила, что ее старшая дочь также отличается непростым характером, но сейчас детей проще контролировать.
Как сообщал «Рамблер», ранее Глюкозу, прилетевшую в Киев, не пропустили через границу и запретили въезд на Украину сроком на три года. Причиной запрета стал въезд в Крым с российской территории.
При этом украинские пограничники опубликовали видео допроса Чистяковой-Ионовой, в ходе которого она назвала Крым украинским. Сама артистка заявила, что ее допрашивали три часа, а видео с этими словами стало результатом монтажа.
Шоу-бизнес,ИД "Собеседник",
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