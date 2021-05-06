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90-летний актер Иван Краско женится в пятый раз

Свободная пресса
1 час назад
Заслуженный актер театра и кино Иван Краско в 90 лет нашел себе обеспеченную невесту, готовую стать его пятой женой.
Иван Краско нашел богатую невесту
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает «Собеседник», невесту зовут – Наталья Смыкова. По ее словам, она познакомилась с Краско в театре, встречаться они начали после того, как артист переболел коронавирусом. Она не претендует на его имущество и готова общаться с детьми артиста. издание отмечает, что Смыкова хочет домашнего уюта.
«Мне не нужны ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь. Но некоторых бывших родственников прошу подвинуться, а его детям я всегда рада», – рассказала она.
Краско не сомневается в чувствах новой пассии, взамен на узы с ней Наталья собирается взять его фамилию.
Ранее "СП" писала, что российский продюсер Евгений Морозов наотрез отказался верить словам артистки Елены Прокловой, недавно заявившей, что в 15-летнем возрасте она якобы подверглась домогательствам известного артиста.
Шоу-бизнес,Евгений Морозов,Иван Краско,Елена Проклова,
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