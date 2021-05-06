Иван Краско нашел богатую невесту

Как сообщает «Собеседник», невесту зовут – Наталья Смыкова. По ее словам, она познакомилась с Краско в театре, встречаться они начали после того, как артист переболел коронавирусом. Она не претендует на его имущество и готова общаться с детьми артиста. издание отмечает, что Смыкова хочет домашнего уюта.