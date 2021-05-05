Пиар-директор Бузовой подтвердил ее госпитализацию

Представитель телеведущей не раскрыл причину, по которой Бузова оказалась на операционном столе.

Поклонники предполагают, что Ольга решилась на операцию по удалению косточки на ноге. Ранее телеведущая жаловалась, что косточка растет и доставляет ей неудобства. Проблема усугубилась после участия Бузовой в шоу «Ледниковый период».