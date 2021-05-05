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Пиар-директор Бузовой подтвердил ее госпитализацию

Вероника Полынина
9 минут назад
Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский подтвердил информацию о госпитализации телеведущей.
Пиар-директор Бузовой подтвердил ее госпитализацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», - сказал он «Комсомольской правде».
Представитель телеведущей не раскрыл причину, по которой Бузова оказалась на операционном столе.
Поклонники предполагают, что Ольга решилась на операцию по удалению косточки на ноге. Ранее телеведущая жаловалась, что косточка растет и доставляет ей неудобства. Проблема усугубилась после участия Бузовой в шоу «Ледниковый период».
«Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета», - рассказывала Ольга.
Как писал «Рамблер», ранее в больнице оказалась телеведущая Регина Тодоренко. Она опубликовала сторис из клиники и рассказала, что ей придется провести там ближайшую. Тодоренко не уточнила, что послужило причиной госпитализации, однако отметила, что «все будет хорошо».
Шоу-бизнес,Антон Богославский,Регина Тодоренко,Комсомольская правда,
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