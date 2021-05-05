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Харламов запустил флешмоб в поддержку Уилла Смита

Вероника Полынина
1 час назад
Комик Гарик Харламов предложил поддержать голливудского актера Уилла Смита, который на днях признался, что находится в худшей физической форме за всю свою жизнь.
Харламов запустил флешмоб в поддержку Уилла Смита
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов», - предложил Харламов своим подписчикам.
Фолловеры согласились участвовать во флешмобе и отметили, что лишний вес совсем не портит Уилла Смита.
«Жена мечтала чтобы у меня была фигура как у Уилла Смита. Ее мечта сбылась», «Он в любом виде красавчик», «А как ему борща передать?», «Красавчик! Классного человека никакой лишний вес не испортит», - написали Харламову комментаторы.
Ранее, как писал «Рамблер», Гарик Харламов предложил создать политическую партию «Жир».
«Провожу перепись полных, толстых и жирных людей для создания партии «Жир». Если ты полный, напиши в комментарии букву «П», если толстый - «Т», жирный - «Ж»! Вступай в партию «Жир»! Я/Мы Жир!!! Мы жирные и с нами Рот!!!» - написал он в Instagram.
Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Уилл Смит,
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