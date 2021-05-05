Харламов запустил флешмоб в поддержку Уилла Смита

«Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов», - предложил Харламов своим подписчикам.
«Жена мечтала чтобы у меня была фигура как у Уилла Смита. Ее мечта сбылась», «Он в любом виде красавчик», «А как ему борща передать?», «Красавчик! Классного человека никакой лишний вес не испортит», - написали Харламову комментаторы.
«Провожу перепись полных, толстых и жирных людей для создания партии «Жир». Если ты полный, напиши в комментарии букву «П», если толстый - «Т», жирный - «Ж»! Вступай в партию «Жир»! Я/Мы Жир!!! Мы жирные и с нами Рот!!!» - написал он в Instagram.