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Баста вышел на связь после угроз украинских радикалов

Вероника Полынина
1 час назад
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) вышел на связь после того, как украинские радикалы объявили награду за его поимку.
Баста вышел на связь после угроз украинских радикалов
Фото: InstagramInstagram
Артист записал видео с пометкой «срочно», в котором сообщил, что с ним все в порядке.
«Спасибо всем, кто беспокоился за меня — все хорошо, беспокоится не стоило. Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», - заявил музыкант.
Подписчики в комментариях в шутку попросили Басту прислать свои координаты, чтобы получить объявленную награду в 1000 евро.
Как писал «Рамблер», рэпер Баста находится с гастролями на Украине. Экс-глава запрещенной в России организации «Правый сектор» Сергей Стерненко сообщил в Facebook, что «неравнодушные граждане» готовы заплатить 1000 долларов за информацию о перемещении и нахождении Басты, который «поддерживает оккупацию Крыма и приехал в Киев». Другой украинский радикал Роман Синицын сообщил, что 2 мая его товарищам удалось «схватить» Басту на Крещатике в центре Киева, но тот сбежал. Синицын предложил вознаграждение в размере 200 долларов за информацию о перемещениях российского артиста.
Шоу-бизнес,Роман Синицын,Баста,Правый сектор,
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