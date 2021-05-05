Баста вышел на связь после угроз украинских радикалов

Как писал «Рамблер», рэпер Баста находится с гастролями на Украине. Экс-глава запрещенной в России организации «Правый сектор»
Сергей Стерненко сообщил в Facebook, что «неравнодушные граждане» готовы заплатить 1000 долларов за информацию о перемещении и нахождении Басты, который «поддерживает оккупацию Крыма и приехал в Киев». Другой украинский радикал Роман Синицын
сообщил, что 2 мая его товарищам удалось «схватить» Басту на Крещатике в центре Киева, но тот сбежал. Синицын предложил вознаграждение в размере 200 долларов за информацию о перемещениях российского артиста.