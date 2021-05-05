Представительница Тодоренко отказалась назвать ее диагноз

Представительница Регины Тодоренко
прокомментировала информацию о госпитализации телеведущей.
«С Региной все в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет», - сказала она РБК.
Ранее Тодоренко опубликовала сторис из больницы и рассказала, что ей придется провести ближайшую ночь в клинике. Она не уточнила, что послужило причиной госпитализации, однако отметила, что «все будет хорошо».
Ранее Тодоренко рассказала, что больна витилиго. Она продемонстрировала белое пятно на колене и показала, как врач вкалывает ей туда плазму. Ведущая отметила, что раньше стеснялась этого пятна и прятала его.
Как писал «Рамблер», ранее в среду появилась информация о госпитализации Ольги Бузовой. По данным СМИ, Бузовой проводят срочную операцию. Представители телеведущей от комментариев отказываются.