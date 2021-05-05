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Представительница Тодоренко отказалась назвать ее диагноз

Вероника Полынина
27 минут назад
Представительница Регины Тодоренко прокомментировала информацию о госпитализации телеведущей.
Представительница Тодоренко отказалась назвать ее диагноз
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«С Региной все в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет», - сказала она РБК.
Ранее Тодоренко опубликовала сторис из больницы и рассказала, что ей придется провести ближайшую ночь в клинике. Она не уточнила, что послужило причиной госпитализации, однако отметила, что «все будет хорошо».
Ранее Тодоренко рассказала, что больна витилиго. Она продемонстрировала белое пятно на колене и показала, как врач вкалывает ей туда плазму. Ведущая отметила, что раньше стеснялась этого пятна и прятала его.
Как писал «Рамблер», ранее в среду появилась информация о госпитализации Ольги Бузовой. По данным СМИ, Бузовой проводят срочную операцию. Представители телеведущей от комментариев отказываются.
Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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