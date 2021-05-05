Представительница Тодоренко отказалась назвать ее диагноз

Представительница Регины Тодоренко прокомментировала информацию о госпитализации телеведущей.

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«С Региной все в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет», - сказала она РБК.

Ранее Тодоренко опубликовала сторис из больницы и рассказала, что ей придется провести ближайшую ночь в клинике. Она не уточнила, что послужило причиной госпитализации, однако отметила, что «все будет хорошо».

Ранее Тодоренко рассказала, что больна витилиго. Она продемонстрировала белое пятно на колене и показала, как врач вкалывает ей туда плазму. Ведущая отметила, что раньше стеснялась этого пятна и прятала его.