В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Королеву раскритиковали за признание в любви Тарзану

Вероника Полынина
32 минуты назад
Наташа Королева и Сергей Глушко отметили 20-летие совместной жизни. По случаю знаменательной даты Королева опубликовала видео с мужем, снятое в Майями во время прогулки на яхте, а также рассказала «абрикосовую историю» своей любви.
Королеву раскритиковали за признание в любви Тарзану
Фото: InstagramInstagram
«Абрикос - такой бархатный, сладкий, но не приторный, с крупной косточкой, которая скрывает внутри себя жизнь. ( ) И подобно абрикосовому дереву растёт, распускается и даёт свои плоды наша абрикосовая история любви», - написала певица в Instagram.
Она отметила, что их с Тарзаном «дерево любви» спустя 20 лет все еще «пышно цветет», а корни этого дерева «крепкие, как наша любовь».
Поклонники Наташи Королевой оказались настроены скептически и раскритиковали певицу за признание в любви мужу, который совсем недавно был уличен в измене.
«Сами - то в это верите...», «Смешно», «Наташа, вы достойны лучшего окружения, как же после всего можно быть вместе», «Всегда любовалась на их пару, но после всей грязи напоказ не могу относиться по-прежнему. Слишком дорогой пиар», «Показуха!», «Как-то все не по-настоящему... не верю я ему!», «Корни Вашего дерева гнилые, к великому стыду и к сожалению. Чем уж тут хвалиться...».
Как сообщал «Рамблер», осенью прошлого года в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко. Позже Сергей Глушко признался, что изменил жене.
Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители