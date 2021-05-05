Королеву раскритиковали за признание в любви Тарзану

«Абрикос - такой бархатный, сладкий, но не приторный, с крупной косточкой, которая скрывает внутри себя жизнь. ( ) И подобно абрикосовому дереву растёт, распускается и даёт свои плоды наша абрикосовая история любви», - написала певица в Instagram.
«Сами - то в это верите...», «Смешно», «Наташа, вы достойны лучшего окружения, как же после всего можно быть вместе», «Всегда любовалась на их пару, но после всей грязи напоказ не могу относиться по-прежнему. Слишком дорогой пиар», «Показуха!», «Как-то все не по-настоящему... не верю я ему!», «Корни Вашего дерева гнилые, к великому стыду и к сожалению. Чем уж тут хвалиться...».