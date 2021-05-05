Королеву раскритиковали за признание в любви Тарзану

Наташа Королева и Сергей Глушко отметили 20-летие совместной жизни. По случаю знаменательной даты Королева опубликовала видео с мужем, снятое в Майями во время прогулки на яхте, а также рассказала «абрикосовую историю» своей любви.

Фото: Instagram Instagram

«Абрикос - такой бархатный, сладкий, но не приторный, с крупной косточкой, которая скрывает внутри себя жизнь. ( ) И подобно абрикосовому дереву растёт, распускается и даёт свои плоды наша абрикосовая история любви», - написала певица в Instagram.

Она отметила, что их с Тарзаном «дерево любви» спустя 20 лет все еще «пышно цветет», а корни этого дерева «крепкие, как наша любовь».

Поклонники Наташи Королевой оказались настроены скептически и раскритиковали певицу за признание в любви мужу, который совсем недавно был уличен в измене.

«Сами - то в это верите...», «Смешно», «Наташа, вы достойны лучшего окружения, как же после всего можно быть вместе», «Всегда любовалась на их пару, но после всей грязи напоказ не могу относиться по-прежнему. Слишком дорогой пиар», «Показуха!», «Как-то все не по-настоящему... не верю я ему!», «Корни Вашего дерева гнилые, к великому стыду и к сожалению. Чем уж тут хвалиться...».