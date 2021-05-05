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Брухунова заявила о 10 годах помощи Петросяну в выборе стиля

Мария Иванова
1 час назад
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что сама подбирает стильные образы юмористу. Об этом она написала в сторис на своей странице в Instagram.
Брухунова заявила о 10 годах помощи Петросяну в выборе стиля
Фото: ТАССТАСС
Один из пользователей спросил у Брухуновой, помогает ли она Петросяну в выборе одежды.
«Минувшие 10 лет его внешний вид - мое творчество!» - написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Под одним из последних постов Петросяна в Instagram комментаторы похвалили Брухунову за его стиль.
«Как блистательно одет!Не иначе как супруга свою руку тоже приложила!» - написал @sukhanov2790.
«Такой стильный, такой счастливый человек вы !!! Сразу видно, что жена ваша заботится о вашем стиле!» - добавила @tatigolg.
Как сообщал «Рамблер», летом 2018-го Петросян и его супруга, юмористка Елена Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре того же года суд расторг брак артистов.
СМИ называли причиной расставания 75-летнего юмориста с женой его роман с 32-летней помощницей Татьяной Брухуновой. В декабре 2019-го появилась информация о свадьбе Петросяна и Брухуновой, а в марте 2020-го у них родился сын Ваган.
Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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