Брухунова заявила о 10 годах помощи Петросяну в выборе стиля

«Как блистательно одет!Не иначе как супруга свою руку тоже приложила!» - написал @sukhanov2790.
«Такой стильный, такой счастливый человек вы !!! Сразу видно, что жена ваша заботится о вашем стиле!» - добавила @tatigolg.
Как сообщал «Рамблер», летом 2018-го Петросян и его супруга, юмористка Елена Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре того же года суд расторг брак артистов.
СМИ называли причиной расставания 75-летнего юмориста с женой его роман с 32-летней помощницей Татьяной Брухуновой. В декабре 2019-го появилась информация о свадьбе Петросяна и Брухуновой, а в марте 2020-го у них родился сын Ваган.