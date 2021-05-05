Брухунова заявила о 10 годах помощи Петросяну в выборе стиля

Один из пользователей спросил у Брухуновой, помогает ли она Петросяну в выборе одежды.

СМИ называли причиной расставания 75-летнего юмориста с женой его роман с 32-летней помощницей Татьяной Брухуновой. В декабре 2019-го появилась информация о свадьбе Петросяна и Брухуновой, а в марте 2020-го у них родился сын Ваган.