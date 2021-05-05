Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ночь на 5 мая ей пришлось провести в больнице. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.
«Угадайте, где я сегодня сплю? В больнице», - сказала Тодоренко на одном из роликов.
Также она опубликовала фото из больничной палаты и подписала его словами «Все будет хорошо». Причину госпитализации телеведущая не раскрыла.
Как писал «Рамблер», ранее блогер Алена Водонаева рассказала о перенесенном микроинсульте.
По словам Водонаевой, днем 20 апреля ей резко стало плохо, язык начал заплетаться и родные вызвали скорую помощь, которая отвезла ее в реанимацию. Водонаева связала случившееся со стрессом, переработками и отсутствием сна.
«А я еще так гордилась своим «лошадиным» здоровьем. Я даже ОРВИ уже два года не болею, вот такой иммунитет», - отмечала она.