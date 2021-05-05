Также она опубликовала фото из больничной палаты и подписала его словами «Все будет хорошо». Причину госпитализации телеведущая не раскрыла.

По словам Водонаевой, днем 20 апреля ей резко стало плохо, язык начал заплетаться и родные вызвали скорую помощь, которая отвезла ее в реанимацию. Водонаева связала случившееся со стрессом, переработками и отсутствием сна.