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Продюсер отказался верить признанию Прокловой

Вероника Полынина
1 час назад
Елена Проклова готова рассказать за деньги «любую басню», заявил театральный продюсер Евгений Морозов.
Продюсер отказался верить признанию Прокловой
Фото: кадр видео НТВкадр видео НТВ
По его словам, в начале 2000-х Прокловой рассказали, что на хайпе можно неплохо заработать, и с тех пор она этой возможностью пользуется.
«Ирина Алферова или, к примеру, Наташа Варлей ни за какие деньги не расскажут, что с ними происходило в закулисье, хотя этим красивым женщинам, поверьте, есть, что вспомнить. А Лена Проклова все, что угодно готова рассказать за деньги», - заявил Морозов «Комсомольской правде».
Продюсер уверен, что все рассказанное Прокловой о домогательствах известного артиста – ложь.
Он отметил, что ни Олег Табаков, ни Олег Ефремов не позволили бы себе сделать то, что «бросит тень на их карьеру».
«Я в бред Прокловой не верю. У Табакова на курсе училась красавица Вера Сотникова, вот в их роман ещё могу поверить... Но Сотникова ведет себя порядочно, не придумывает небылицы. А Елена Проклова, на мой взгляд, попросту оговорила покойного и это ужасно...» - добавил Морозов.
Он предположил, что у Прокловой готовится какой-нибудь телепроект, и откровения должны подогреть интерес к ее персоне.
Как сообщал «Рамблер», Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала о домогательствах и преследовании со стороны известного актера, которого уже нет в живых. По ее словам, ей было 15 лет. Проклова не называла имени, но ранее рассказывала о романе с Олегом Табаковым в 15-летнем возрасте.
Шоу-бизнес,Вера Сотникова,Ирина Алферова,Евгений Морозов,Елена Проклова,Олег Ефремов,Олег Табаков,Комсомольская правда,
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