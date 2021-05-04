Продюсер отказался верить признанию Прокловой

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По его словам, в начале 2000-х Прокловой рассказали, что на хайпе можно неплохо заработать, и с тех пор она этой возможностью пользуется.

«Ирина Алферова или, к примеру, Наташа Варлей ни за какие деньги не расскажут, что с ними происходило в закулисье, хотя этим красивым женщинам, поверьте, есть, что вспомнить. А Лена Проклова все, что угодно готова рассказать за деньги», - заявил Морозов «Комсомольской правде».

Продюсер уверен, что все рассказанное Прокловой о домогательствах известного артиста – ложь.

«Я в бред Прокловой не верю. У Табакова на курсе училась красавица Вера Сотникова, вот в их роман ещё могу поверить... Но Сотникова ведет себя порядочно, не придумывает небылицы. А Елена Проклова, на мой взгляд, попросту оговорила покойного и это ужасно...» - добавил Морозов.

Он предположил, что у Прокловой готовится какой-нибудь телепроект, и откровения должны подогреть интерес к ее персоне.