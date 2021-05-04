Прилучный рассказал о сердечном приступе

Актер Павел Прилучный рассказал, что на фоне переработок и проблем в семье он перенес сердечный приступ. Об этом сообщает OK.

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По словам актера, все началось два года назад, когда он много снимался и заболел: появились проблемы с легкими, при этом он продолжал работать с температурой.

«Ночные-дневные-ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, все сам. Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую», - рассказал он.

По словам Прилучного, приехавшие врачи «быстренько все сделали» и рассказали, что его сердце «немножко подустало».

«А у меня кредиты, ипотеки и всё остальное < > Была семья. Но мы как раз находились в состоянии распада», - отметил актер.

Как писал «Рамблер», в феврале 2020 года стала известно о расставании Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го.

Перед расставанием Муцениеце опубликовала видео, в котором плача рассказала, что нетрезвый Прилучный ведет себя агрессивно и неадекватно.

Позже в СМИ появились слухи о романе Прилучного и актрисы Мирослав Карпович. В интервью OK актер подтвердил, что они вместе, и назвал Карпович «чистейшей души человеком». Он рассказал, что она ладит с его детьми.