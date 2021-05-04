Лидера The Hatters обвинили в пьяном дебоше

Mash сообщает, что петербургские музыканты стали ругаться с персоналом и угрожать ножом. Сотрудник клуба по имени Алексей рассказал Telegram
-каналу Ni Mash, что Музыченко и его компания напились «до потери контроля над собой» и угрожали персоналу физической расправой. Алексей обвинил Музыченко в том, что тот повалил одну из сотрудниц заведения. По его словам, когда ситуация достигла критической точки, музыкантов попытались вывести из клуба, на что компания повела себя «абсолютно гадски» и начала бахвалиться своим положением.