Лидера The Hatters обвинили в пьяном дебоше

Инцидент произошел вечером 3 мая в Нижнем Новгороде, куда группа приехала с гастролями. По данным ресурса «Нижний Новгород онлайн», компания была сильно пьяна, вела себя агрессивно и сорвала концерт другого музыканта Антона Рипатти, который выступал в Tago Mago.

«Желание пропиариться, к сожалению, зашкалило, но местные музыканты дошли до того, что откровенно стали вымогать деньги», — утверждают артисты, в распоряжении которых есть скриншоты переписок. По факту вымогательства The Hatters намерена обратиться в правоохранительные органы.