Собчак раскритиковали за нецензурные шутки в Пасху

Несмотря на то, что Собчак регулярно эпатирует публику острыми высказываниями, новая публикация в аккаунте телеведущей вызвала особенно бурную реакцию среди фанатов. Артистка сделала забавную фотографию на фоне треугольной крыши, которая превратилась в импровизированную "шляпку" на голове журналистки. Если снимок не произвел яркое впечатление на поклонников, то нецензурные высказывания в светлый праздник Пасхи спровоцировали волну недовольств.

Несмотря на множество замечаний в ее адрес, телеведущая никак не отреагировала на критику. Зато артистку задели недавние подозрения в алкоголизме — сплетни о пагубной привычке Собчак появились после публикации ее селфи бее макияжа в санатории. Звезда жестко отшутилась и заявила, что находится на отдыхе, а не в реабилитационной клинике.