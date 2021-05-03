В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ксению Собчак раскритиковали за нецензурные шутки в Пасху

Слово и Дело
37 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак подверглась критике со стороны подписчиков из-за нецензурных высказываний в Instagram. Пользователей Сети возмутили шутки звезды в Пасху.
Собчак раскритиковали за нецензурные шутки в Пасху
Фото: InstagramInstagram
Несмотря на то, что Собчак регулярно эпатирует публику острыми высказываниями, новая публикация в аккаунте телеведущей вызвала особенно бурную реакцию среди фанатов. Артистка сделала забавную фотографию на фоне треугольной крыши, которая превратилась в импровизированную "шляпку" на голове журналистки. Если снимок не произвел яркое впечатление на поклонников, то нецензурные высказывания в светлый праздник Пасхи спровоцировали волну недовольств.
скриншот
"Количество мата на Пасху, Ксюш, убеждает в твоей непоколебимой вере в себя"; "В святой день могла бы без мата"; "Как неприятно читать в такой светлый праздник. Стыдно", — высказались подписчики.
Несмотря на множество замечаний в ее адрес, телеведущая никак не отреагировала на критику. Зато артистку задели недавние подозрения в алкоголизме — сплетни о пагубной привычке Собчак появились после публикации ее селфи бее макияжа в санатории. Звезда жестко отшутилась и заявила, что находится на отдыхе, а не в реабилитационной клинике.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители