Киркоров не позвал Пугачеву на день рождения

Король отечественной поп-музыки отпраздновал свой день рождения.

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Вообще-то он у него был 30 апреля, но из-за того, что именно эта дата – день смерти матери Киркорова, он всегда переносит праздник.

Гуляли в подмосковном клубе «Сохо», расположенном недалеко от загородного дома певца.

Зал был оформлен в пасхальном стиле, с куличами и крашеными яйцами, а на стенах расположили экраны, показывавшие фотосессии виновника торжества.

Как пишет «Комсомольская правда», гостей было не менее трехсот человек.

Было много вкусной еды, музыки, песен и танцев.

Казачий хор исполнил специально для Филиппа композицию «Многая лета».