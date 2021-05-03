В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Киркоров пригласил на день рождения всех звезд, кроме Пугачевой

Ирина Лебедева
1 час назад
Король отечественной поп-музыки отпраздновал свой день рождения.
Киркоров не позвал Пугачеву на день рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вообще-то он у него был 30 апреля, но из-за того, что именно эта дата – день смерти матери Киркорова, он всегда переносит праздник.
Гуляли в подмосковном клубе «Сохо», расположенном недалеко от загородного дома певца.
Зал был оформлен в пасхальном стиле, с куличами и крашеными яйцами, а на стенах расположили экраны, показывавшие фотосессии виновника торжества.
Как пишет «Комсомольская правда», гостей было не менее трехсот человек.
Кроме Пугачевой и Галкина были практически все звезды – Валерия с Иосифом Пригожиным, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Лолита, Джиган с семьей, Стас Михайлов, Яна Рудковская и многие другие.
Было много вкусной еды, музыки, песен и танцев.
Казачий хор исполнил специально для Филиппа композицию «Многая лета».
А ближе к завершению вечеринки гостям вынесли двухметровый многоэтажный торт, увенчанный сахарной фигуркой, изображающей самого именинника.
Как ранее писал «Рамблер», Певец Филипп Киркоров перенес концерты в Кремлевском дворце на 2022 год. Об этом сообщает InterMedia.
Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Стас Михайлов,Яна Рудковская,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители