Киркоров не позвал Пугачеву на день рождения

Король отечественной поп-музыки отпраздновал свой день рождения.
Вообще-то он у него был 30 апреля, но из-за того, что именно эта дата – день смерти матери Киркорова, он всегда переносит праздник.
Гуляли в подмосковном клубе «Сохо», расположенном недалеко от загородного дома певца.
Зал был оформлен в пасхальном стиле, с куличами и крашеными яйцами, а на стенах расположили экраны, показывавшие фотосессии виновника торжества.
Как пишет «Комсомольская правда», гостей было не менее трехсот человек.
Было много вкусной еды, музыки, песен и танцев.
Казачий хор исполнил специально для Филиппа
композицию «Многая лета».
А ближе к завершению вечеринки гостям вынесли двухметровый многоэтажный торт, увенчанный сахарной фигуркой, изображающей самого именинника.
Как ранее писал
«Рамблер», Певец Филипп Киркоров перенес концерты в Кремлевском дворце на 2022 год. Об этом сообщает InterMedia.