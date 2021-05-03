Юную Проклову домогались не только мужчины

Во время скандального эфира в телепрограмме «Секрет на миллион», когда Елена Проклова обвинила в сексуальных домогательствах некоего неназванного актера, в котором все узнали Табакова, актриса упомянула еще один неприятный эпизод.

Фото: Instagram Instagram

Она сообщила, что нездоровое внимание мужчины начали ей оказывать уже с 12 лет.

На съемках в Мукачево Закарпатской области второй режиссер щипал ее за грудь, - пишет «Комсомольская правда».

Публика заинтересовалась, кто же это был такой. В интернете нашлась информация о том, что речь шла о съемках фильма «Снежная королева».

Сцены, где на маленькую Герду, которую играла Проклова, напали разбойники, действительно снималась в Закарпатье. Но вторым режиссером там была женщина.

Как ранее сообщал «Рамблер», откровения звезды вызвали неоднозначную реакцию. Многие обрушились на актрису с критикой и даже с оскорблениями.