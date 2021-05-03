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Юную Проклову домогались не только мужчины

Ирина Лебедева
16 минут назад
Во время скандального эфира в телепрограмме «Секрет на миллион», когда Елена Проклова обвинила в сексуальных домогательствах некоего неназванного актера, в котором все узнали Табакова, актриса упомянула еще один неприятный эпизод.
Юную Проклову домогались не только мужчины
Фото: InstagramInstagram
Она сообщила, что нездоровое внимание мужчины начали ей оказывать уже с 12 лет.
На съемках в Мукачево Закарпатской области второй режиссер щипал ее за грудь, - пишет «Комсомольская правда».
Публика заинтересовалась, кто же это был такой. В интернете нашлась информация о том, что речь шла о съемках фильма «Снежная королева».
Сцены, где на маленькую Герду, которую играла Проклова, напали разбойники, действительно снималась в Закарпатье. Но вторым режиссером там была женщина.
Как ранее сообщал «Рамблер», откровения звезды вызвали неоднозначную реакцию. Многие обрушились на актрису с критикой и даже с оскорблениями.
Но Проклова не обращает внимание на злопыхателей. По ее словам, решиться рассказать о подобном ей было нелегко, но она сделала это ради тех молоденьких девушек, которые оказываются в подобной ситуации и не знают, что делать.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Комсомольская правда,Мукачево,
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