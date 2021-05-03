Умер актер и режиссер Жан Мельников

Ушел из жизни в день Пасхи украинский актер и режиссер Жан Мельников
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Зрители любили его по фильмам «Весна на Заречной улице», «Вдали от Родины», «Педагогическая поэма» и многим другим, а также десяткам театральных работ.
Мельников выходил на сцену почти 60 лет. С 1954 года он служил в Днепропетровском русском драматическом театре — сначала актером, позднее режиссером и художественным руководителем, - пише
т РИА Новости.
С 1977 года Мельников стал Народным артистом Украины, в 2007-м его наградили Орденом Дружбы — за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.
О смерти мэтра театра и кино сообщил его сын. Он опубликовал в Фейсбуке трогательный пост прощания.
Отец!!! Ты самый лучший Папа на земле!!! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас всё!!! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас..! Мы благодарим тебя, и очень скучаем...».