Умер актер и режиссер Жан Мельников

Ушел из жизни в день Пасхи украинский актер и режиссер Жан Мельников

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Зрители любили его по фильмам «Весна на Заречной улице», «Вдали от Родины», «Педагогическая поэма» и многим другим, а также десяткам театральных работ.

Мельников выходил на сцену почти 60 лет. С 1954 года он служил в Днепропетровском русском драматическом театре — сначала актером, позднее режиссером и художественным руководителем, - пише т РИА Новости.

С 1977 года Мельников стал Народным артистом Украины, в 2007-м его наградили Орденом Дружбы — за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных связей.

О смерти мэтра театра и кино сообщил его сын. Он опубликовал в Фейсбуке трогательный пост прощания.