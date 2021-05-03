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«Сильно сдала»: Марина Зудина вышла в свет после скандала с Прокловой

Экспресс газета
2 часа назад
Скандал вокруг имени Олега Табакова больно ударил по его вдове. Накануне Зудина появилась на светском мероприятии. Судя по фотографиям, выглядела она вполне неплохо, хотя многие пришли к противоположному выводу.
Зудина вышла в свет после скандала с Прокловой
Фото: Кристина БезбородоваКристина Безбородова
Неделю назад отечественный шоу-бизнес потряс скандал с Еленой Прокловой, которая рассказала о сексуальных домогательствах со стороны известного актера. Хотя Елена Игоревна не называла никаких имен, многие сразу поняли: речь идет об Олеге Табакове, который познакомился с будущей звездой, когда ей было всего 15 лет. Больше всего скандал задел вдову артиста Марину Зудину. По сообщениям близких женщины, она до сих пор не может полностью прийти в себя после случившегося.
Накануне 55-летняя Зудина посетила открытие выставки фотографа Юрия Роста в ГУМе. Она опубликовала несколько снимков со светского мероприятия в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
«Благодарность всем шестидесятникам за их уникальность, талант, масштаб личностей, бескомпромиссность в жизни и искусстве! За то, что сформировали не одно поколение! Вы — великое поколение, и аналогов нет», — написала Зудина.
Пользователи Сети разошлись во мнении относительно внешности Зудиной и ее текущего эмоционального состояния. Большинство комментаторов считает, что выглядит Марина Вячеславовна прекрасно, и скандал вокруг имени Табакова никак не сказался на ней. «Обворожительная улыбка. Умничка, красивая девушка», «Такая лучезарная и счастливая», «Марина, какое вы солнышко наше любимое! Обожаю время оттепели и шестидесятников», «Красотка», — высказываются поклонники.
Однако нашлись и те, кто Зудину раскритиковал. Они считают, что опубликованные в микроблоге артистки фотографии подверглись серьезной обработке в графических редакторах. «Марина Зудина сильно сдала после скандала с Еленой Прокловой», — делают выводы авторы Telegram-канала «НеМалахов». К такому же выводу пришли и корреспонденты «Экспресс газеты», которые столкнулись с Зудиной на прошлой неделе.
Шоу-бизнес,Юрий Рост,Елена Проклова,Олег Табаков,Марина Зудина,
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