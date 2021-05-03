Зудина вышла в свет после скандала с Прокловой

Неделю назад отечественный шоу-бизнес потряс скандал с Еленой Прокловой
, которая рассказала о сексуальных домогательствах со стороны известного актера. Хотя Елена Игоревна не называла никаких имен, многие сразу поняли: речь идет об Олеге Табакове, который познакомился с будущей звездой, когда ей было всего 15 лет. Больше всего скандал задел вдову артиста Марину Зудину
. По сообщениям близких женщины, она до сих пор не может полностью прийти в себя после случившегося.
Пользователи Сети разошлись во мнении относительно внешности Зудиной и ее текущего эмоционального состояния. Большинство комментаторов считает, что выглядит Марина Вячеславовна прекрасно, и скандал вокруг имени Табакова никак не сказался на ней. «Обворожительная улыбка. Умничка, красивая девушка», «Такая лучезарная и счастливая», «Марина, какое вы солнышко наше любимое! Обожаю время оттепели и шестидесятников», «Красотка», — высказываются поклонники.