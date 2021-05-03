Элджей преобразился: голубые дреды, фиолетовый язык

Рэпер Элджей – большой любитель поэкспериментировать с собственной внешностью.
Публика хорошо запомнила белые линзы на его глазах. Неизгладимое впечатление производили и грилзы – специфические украшения для зубов.
В последнее время супруг Насти Ивлеевой ходил в виде, можно сказать, близком к естественному – ничего кроме татушек и еще бижутерии.
Но, видимо, Элджей заскучал. И решил подновить имидж.
В инстаграме рэпер показал себя в новом образе. У него наполовину голубые дреды и фиолетовый, как у собаки породы чау-чау, язык.
Как ранее писал
«Рамблер», рэпер Элджей, супруг блогера Насти Ивлеевой, подытожил результаты масштабного празднования дня рождения жены.
Элджей выложил фотографию комнаты с капельницами.