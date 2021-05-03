Элджей преобразился: голубые дреды, фиолетовый язык

Рэпер Элджей – большой любитель поэкспериментировать с собственной внешностью.

Фото: Instagram Instagram

Публика хорошо запомнила белые линзы на его глазах. Неизгладимое впечатление производили и грилзы – специфические украшения для зубов.

В последнее время супруг Насти Ивлеевой ходил в виде, можно сказать, близком к естественному – ничего кроме татушек и еще бижутерии.

Но, видимо, Элджей заскучал. И решил подновить имидж.

В инстаграме рэпер показал себя в новом образе. У него наполовину голубые дреды и фиолетовый, как у собаки породы чау-чау, язык.

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«Лёша, ты офигенный!!!»