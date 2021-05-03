Миро объяснила, почему молчит Меладзе

Скандал с обвинениями Меладзе в харрасменте завис.

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Выступила Лорак, эхом отозвалась Полякова, претензии в сексуальных домогательствах Меладзе предъявлены.

По этому поводу уже высказалось пол-тусовки отечественного шоу-бизнеса.

А главный герой молчит.

Скандальный блогер Лена Миро считает, что продюсер выбрал верную позицию в расчете на отечественный менталитет.

По ее словам, Константин выжидает, потом же, когда страсти улягутся, он при случае расскажет, что его оболгали, что ему мстят за то, что он не взял певиц в свою группу.

И большинство людей ему поверит. А те, кто не поверит, все равно отмахнутся – «нормальный мужик», он «не гей».

Все дело в том, то в нашей стране все настолько привыкли к проявлениям харрасмента, что не считают его чем-то преступным.

«А что? Честная сделка: ты мне - писю, я тебе - песню.

И дело совсем не в музыкальных продюсерах. Мало таких историй в офисах? Согласилась и дала шефу, он тебе - должность. Дальше - следующему. Таких постельных карьер - через одну. У нас, в России, как и на Украине, само подобное предложение не считается чем-то зазорным. Его оправдывают - всё же честно! Пусть и с душком немножко, но это - от зависти так говорят», - пишет Миро.

Так что пройдет немного времени, и скандал сойдет на нет.

Тем более, что новых «разоблачительниц» больше нет. Не принято у нас на такое жаловаться, да и карьеру жалко.

Как ранее сообщал «Рамблер», украинская певица Ольга Полякова на своей страничке в соцсети выложила видеоролик, где рассказала, что Лорак говорит чистую правду – сама Ольга получала от Меладзе точно такое же предложение.