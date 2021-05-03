Нетребко пришлось извиниться перед Киркоровым за обман

Шоу «Маска» завершило второй сезон. В финальном выпуске телепередачи стало известно, кто скрывается под маской Ламы.

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Что интересно, многие члены жюри и многие зрители еще с самого начала сезона высказывали предположение, что это именно он.

Но всех разубеждал Филипп Киркоров , которого, в свою очередь, разубеждали сам Эйвазов и его супруга оперная певица Нетребко

«Нет. Этого не может быть! Совсем недавно в моем доме именины моей дочери мы праздновали в очень узком кругу. И ко мне пришли в гости самые близкие мои друзья, Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым. Я его и так, и сяк. Он говорит: «Ну о чем ты говоришь, ну кого ты слушаешь, это провокация». И я от него отвял, Аня тоже так убедительна. Это не он», - приводит слова короля поп-музыки Экспресс Газета.

То есть, певец пребывал в неведении до последнего момента, пока Лама не сняла маску.

После этого Киркоров пристально поглядел на Анну Нетребко, а та лишь руками развела. Но чуть позднее публично извинилась за обман, сказав, что у них не было иного выхода.

Как ранее сообщал «Рамблер», актер Станислав Садальский заявил, что шоу «Маска» «рассчитано на идиотов»: по его мнению, зрителей обманывают с помощью костюмов.