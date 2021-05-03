Боня показала ягодицы с растяжками и целлюлитом

Виктория Боня ратует за естественную красоту. Она выложила в сеть снимок пятилетней давности, который был сделан во время отдыха на Мальдивах

Фото: РИА Новости РИА Новости

Теледиве он очень нравится из-за замечательного загара. Причем более светлых полосок кожи не видно, хотя Виктория довольно высоко обнажила бедро. Похоже, что девушка загорала обнаженной.

«Уже лет 5 у меня не было такого шоколадного оттенка кожи. Смотрю и не пойму, тут я на фоне красоты или красота на фоне меня? Как назовем эти фото??? Верните меня обратно?», - пошутила Боня.

Однако поклонники обратили внимание не на загар, не на пейзаж и даже не на точеную фигурку модели.

Они разглядели мелкие несовершенства – растяжки и целлюлит на пятой точке звезды.

Некоторые, конечно, попытались критиковать Викторию.

«Попой надо заняться, растяжки можно убрать и с целлюлитом поработать) но в целом ничего».

Однако их посты утонули в волне позитивных отзывов.

Подписчики были рады увидеть на фотографии живого человека, а не отфотошопленную куклу. Тем более что указанные дефекты вообще едва видны.

«Так мило, растяжки не замазали, сразу как-то душевно стало. Так надоели вылизанные инста дивы», «Это ж как надо разглядывать, чтобы растяжки там какие-то найти, отличное фото», «Господи ! Растяжки есть у всех девушек !!! Просто есть красные есть белые . Присмотритесь ! Даже кто весит 47кг , у досок тоже они есть ! Бомбически выглядит Вика, вы в 20 лет так не выглядите».

Как ранее писал «Рамблер», Боня заявила, что выглядеть в 40 лет на 25 можно, если не употреблять алкоголь.