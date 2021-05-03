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«Пасть прикрой»: Собчак захейтили за мат в Пасху

РИА "ФедералПресс"
28 минут назад
Подписчики уличили в соцсетях телеведущую Ксению Собчак в том, что она слишком много матерится в Пасху. Поп-дива на замечания не отреагировала.
Собчак затравили за маты в Пасху
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я не привыкла отступать. Но в этот святой день вселенную х** н****** Поэтому вторая попытка – и у меня теперь кирпичная шапочка и жопа пластмассовой собаки в кадре. Аминь», – подписала опубликованное фото в Instagram Ксения Анатольевна.
Телеведущая поделилась, что у нее 2 мая насыщенный день: Пасха, днем – день рождения у Филиппа Киркорова, а вечером – у мамы.
Собчак пыталась сфотографироваться красиво, но удачный кадр, по ее мнению, получился только со второй попытки.
Подписчики раскритиковали Ксению за мат.
«Количество мата на Пасху, Ксюш, убеждает в твоей непоколебимой вере в себя», «Как неприятно читать, в такой светлый праздник, стыдно», «хотя бы в святой день свою пахабную матершинную пасть прикрой! Безбожница», «Да, вот это бывшая кандидат в президенты», «Как грубо», «И мозги пластмассовые,в святой день язык распускать», – пишут недовольные пользователи.
Ранее сообщалось, Собчак поздравила свою маму с юбилеем. Сенатору Людмиле Нарусовой исполнилось 70 лет.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
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