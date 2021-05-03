Собчак затравили за маты в Пасху

«Я не привыкла отступать. Но в этот святой день вселенную х** н****** Поэтому вторая попытка – и у меня теперь кирпичная шапочка и жопа пластмассовой собаки в кадре. Аминь», – подписала опубликованное фото в Instagram Ксения Анатольевна.
«Количество мата на Пасху, Ксюш, убеждает в твоей непоколебимой вере в себя», «Как неприятно читать, в такой светлый праздник, стыдно», «хотя бы в святой день свою пахабную матершинную пасть прикрой! Безбожница», «Да, вот это бывшая кандидат в президенты», «Как грубо», «И мозги пластмассовые,в святой день язык распускать», – пишут недовольные пользователи.