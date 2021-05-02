Крайнова назвала бывшего мужа Валерии дьяволом

Настя Крайнова, бывшая участница группы «Тутси», в беседе с журналистами «Собеседника» поделилась своими воспоминаниями о проекте «Фабрика звезд».

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Певица рассказала, что именно там она впервые столкнулась с предательством.

Ребята, которые демонстрировали е симпатию и дружбу, на концерте голосовали против нее, и подобное было скорее правилом, чем исключением.

Организацией выступлений «фабрикантов» тогда занимался бывший супруг певицы Валерии Шульгин.

Крайнова до сих пор не может вспоминать о нем без дрожи.

«Он адовый человек. Я была первая девочка, которую он довел до истерики, вышла из студии, захлебываясь слезами, – он не мог объяснить мне, какую строчку из песни петь громче. Повторюсь, этот человек – дьявол. После проекта он нас бросил, у нас не было гастролей. Спустя пару месяцев нас подобрал Иосиф Пригожин».