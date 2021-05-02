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Крайнова назвала бывшего мужа Валерии дьяволом

Ирина Лебедева
1 час назад
Настя Крайнова, бывшая участница группы «Тутси», в беседе с журналистами «Собеседника» поделилась своими воспоминаниями о проекте «Фабрика звезд».
Крайнова назвала бывшего мужа Валерии дьяволом
Фото: InstagramInstagram
Певица рассказала, что именно там она впервые столкнулась с предательством.
Ребята, которые демонстрировали е симпатию и дружбу, на концерте голосовали против нее, и подобное было скорее правилом, чем исключением.
Организацией выступлений «фабрикантов» тогда занимался бывший супруг певицы Валерии Шульгин.
Крайнова до сих пор не может вспоминать о нем без дрожи.
«Он адовый человек. Я была первая девочка, которую он довел до истерики, вышла из студии, захлебываясь слезами, – он не мог объяснить мне, какую строчку из песни петь громче. Повторюсь, этот человек – дьявол. После проекта он нас бросил, у нас не было гастролей. Спустя пару месяцев нас подобрал Иосиф Пригожин».
Как ранее сообщал «Рамблер», группу «Тутси» в 2004 году организовали выпускницы «Фабрики звезд — 3» Леся Ярославская, Ирина Ортман, Мария Вебер и Анастасия Крайнова.
В 2012 году коллектив распался. Сегодня артистки строят сольную карьеру, воспитывают детей и практически не выходят в свет.
Шоу-бизнес,Анастасия Крайнова,Мария Вебер,Леся Ярославская,Ирина Ортман,Валерия,Иосиф Пригожин,
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