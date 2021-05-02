На Милас завели уголовное дело из-за поножовщины

Правоохранительные органы завели на Ксению Милас, звезду «Пацанок» и экс-ведущую «Ревизорро» уголовное дело.

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По статье 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью") девушке могут присудить 2 года лишения свободы, информирует Телеграм-канал Mash.

По предварительной версии, Ксения в ходе квартирной вечеринки нанесла своей знакомой несколько ударов ножом, вследствие чего пострадавшую девушку пришлось госпитализировать.

Полиция разыскивает Милас, однако на вызов по повестке та не явилась.

Недавно Ксения вышла на связь через свою страничку в социальной сети.

Она сообщила, что ее друзьям не стоит верить той «правде», которая сейчас распространена в СМИ.

О местонахождении подозреваемой пока ничего не сообщают.

Как ранее писал «Рамблер», ведущую программы "Ревизорро" Ксению Милас отстранили от съемок в телешоу.