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На Милас завели уголовное дело из-за поножовщины

Ирина Лебедева
1 час назад
Правоохранительные органы завели на Ксению Милас, звезду «Пацанок» и экс-ведущую «Ревизорро» уголовное дело.
На Милас завели уголовное дело из-за поножовщины
Фото: InstagramInstagram
По статье 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью") девушке могут присудить 2 года лишения свободы, информирует Телеграм-канал Mash.
По предварительной версии, Ксения в ходе квартирной вечеринки нанесла своей знакомой несколько ударов ножом, вследствие чего пострадавшую девушку пришлось госпитализировать.
Полиция разыскивает Милас, однако на вызов по повестке та не явилась.
Недавно Ксения вышла на связь через свою страничку в социальной сети.
Она сообщила, что ее друзьям не стоит верить той «правде», которая сейчас распространена в СМИ.
О местонахождении подозреваемой пока ничего не сообщают.
Как ранее писал «Рамблер», ведущую программы "Ревизорро" Ксению Милас отстранили от съемок в телешоу.
Информацию подтвердил гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия, передает издание Super.
Шоу-бизнес,Николай Картозия,МВД,
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