Агутин объяснил, почему они с Варум спят отдельно

Однако через 10 лет «босоногого мальчика» поймали на горячем с любовницей, и дело едва не дошло до развода. Правда, все же они решили в итоге попробовать сохранить семью.

А еще у звездной пары есть своя фишка – у каждого отдельная спальня. И это не потому, что они в ссоре. Просто у каждого свои бытовые привычки, и сохранять личное пространство в итоге гораздо удобнее и спокойнее.