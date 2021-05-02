Агутин объяснил, почему они с Варум спят отдельно

«После семи лет совместной жизни, помню, в очередной раз застрял бухой, с катушек слетел. У жены накопилось, она поставила вопрос ребром, разобралась со мной. На протяжении жизни было, когда я напортачу, тогда мы не разговариваем дня два-три, но разбираемся с этим, потом все нормально. В основном я портачу, потому что шумнее», - цитирует слова Агутина Экспресс Газета.
«Дома у меня есть своя спальня, у жены — своя. У каждого своя зона, но я могу прийти в спальню жены на свидание, либо она ко мне, я могу спать с ней. Это хорошо сохраняет семью. Когда у нас была одна комната, жена ходила спать на диван, потому что мой температурный режим вынести тяжело. Я люблю, чтобы было холодно и темно», - признается Леонид.