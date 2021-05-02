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Агутин объяснил, почему они с Варум спят в разных комнатах

Ирина Лебедева
1 час назад
Леонид Агутин был гостем YouTube-канала «А поговорить?», где ответил на множество вопросов о личном.
Агутин объяснил, почему они с Варум спят отдельно
Фото: InstagramInstagram
Леонида Агутина и Анжелику Варум считали дружной парой. Они живут вместе с 1997 года, а в 2000 году сыграли красивую свадьбу в Венеции.
Однако через 10 лет «босоногого мальчика» поймали на горячем с любовницей, и дело едва не дошло до развода. Правда, все же они решили в итоге попробовать сохранить семью.
«После семи лет совместной жизни, помню, в очередной раз застрял бухой, с катушек слетел. У жены накопилось, она поставила вопрос ребром, разобралась со мной. На протяжении жизни было, когда я напортачу, тогда мы не разговариваем дня два-три, но разбираемся с этим, потом все нормально. В основном я портачу, потому что шумнее», - цитирует слова Агутина Экспресс Газета.
А еще у звездной пары есть своя фишка – у каждого отдельная спальня. И это не потому, что они в ссоре. Просто у каждого свои бытовые привычки, и сохранять личное пространство в итоге гораздо удобнее и спокойнее.
«Дома у меня есть своя спальня, у жены — своя. У каждого своя зона, но я могу прийти в спальню жены на свидание, либо она ко мне, я могу спать с ней. Это хорошо сохраняет семью. Когда у нас была одна комната, жена ходила спать на диван, потому что мой температурный режим вынести тяжело. Я люблю, чтобы было холодно и темно», - признается Леонид.
Как ранее писал «Рамблер», супруги воспитывают дочь Елизавету, которая родилась в 1999 году и совсем недавно стала гражданкой США.
Шоу-бизнес,Анжелика Варум,Леонид Агутин,Венеция,
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