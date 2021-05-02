Продюсер Муцениеце рассказала о травле в сети

«История с буллингом затрагивает многих медийных людей, мы долго не обращали внимания, но всему есть предел. Группы хейтеров в Сети стали появляться уже год назад, но сейчас, видимо, у них обострение. Буллинг направлен в сторону Агаты (и даже ее мамы), в сторону меня и моей семьи. Это делают активные поклонники Павла Прилучного, которые состоят в его фан-клубах. Выставляют мемы с нашими фото, уродуют в фотошопе, пишут гадости. Ставят хештеги, отсылающие к нашим проектам, «прошлись» даже по благотворительному фонду Константина Юрьевича Хабенского. А Мирослава Карпович в комментариях благодарит этих людей за юмор. Нормально это или нет — вопрос риторический. Я могу назвать это моральным насилием», - приводят 7 Дней слова продюсера Агаты.