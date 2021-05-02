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Продюсер Муцениеце рассказала о травле в сети

Ирина Лебедева
11 минут назад
Агату Муцениеце, членов ее семьи, а также ее продюсера Мариам Андреевскую подвергают публичной травле.
Продюсер Муцениеце рассказала о травле в сети
Фото: InstagramInstagram
Хейтеры со специально созданных сетевых аккаунтов пишут в социальных сетях актрисы и ее окружения различные гадости, упражняясь в злом остроумии.
Вопрос- кто дал пираньям интернета команду «Фас!»
Многие предполагают, что в данной ситуации к буллингу могла быть причастна Мирослава Карпович, новая подруга бывшего супруга Агаты Павла Прилучного, а также и сам Павел.
«История с буллингом затрагивает многих медийных людей, мы долго не обращали внимания, но всему есть предел. Группы хейтеров в Сети стали появляться уже год назад, но сейчас, видимо, у них обострение. Буллинг направлен в сторону Агаты (и даже ее мамы), в сторону меня и моей семьи. Это делают активные поклонники Павла Прилучного, которые состоят в его фан-клубах. Выставляют мемы с нашими фото, уродуют в фотошопе, пишут гадости. Ставят хештеги, отсылающие к нашим проектам, «прошлись» даже по благотворительному фонду Константина Юрьевича Хабенского. А Мирослава Карпович в комментариях благодарит этих людей за юмор. Нормально это или нет — вопрос риторический. Я могу назвать это моральным насилием», - приводят 7 Дней слова продюсера Агаты.
Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Макеева, роковая красотка, которая увела Романа Малькова от жены и четверых детей, явно перегнула палку.
Девушка начала публично издеваться над бывшей супругой Романа. Подобных высказываний публика ей не простила.
Инстаграм актрисы все больше начинает напоминать поле боя.
Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Анастасия Макеева,Мирослава Карпович,Константин Хабенский,
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