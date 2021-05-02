Литвинова показала себя в сауне без одежды

«У меня нет выходных, много работы и обязательств, я даже люблю работать, и еще я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями. Поэтому нужно укрепляться радикальными способами: раз в неделю (не меньше) — криосауна, 150 по Цельсию на три минуты. Плюсы бесконечны: укрепление иммунитета, а также трата 400 калорий за это время. Вот один из моих секретов», - написала Литвинова в микроблоге.
«Дай бог, чтобы моя жена так выглядела», «3 минуты?!! Вот это выдержка! Это возможно потому, что вы родились зимой!?», «Безупречно прекрасная! Богиня», «Как тростинка, неземная женщина».