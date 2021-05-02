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Литвинова показала себя в сауне без одежды

Ирина Лебедева
1 час назад
Рената Литвинова выложила в инстаграм свое обнаженное фото из криосауны. На звезде одеты одноразовый бюстгалтер, шапочка и перчатки.
Литвинова показала себя в сауне без одежды
Фото: РИА НовостиРИА Новости
И, хотя фотографировали Ренату через стекла, да и она немного съежилась от холода, все равно видно, что 54-летняя актриса стройна, как тростинка. И кожа у нее в идеальном состоянии.
«У меня нет выходных, много работы и обязательств, я даже люблю работать, и еще я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями. Поэтому нужно укрепляться радикальными способами: раз в неделю (не меньше) — криосауна, 150 по Цельсию на три минуты. Плюсы бесконечны: укрепление иммунитета, а также трата 400 калорий за это время. Вот один из моих секретов», - написала Литвинова в микроблоге.
Фолловеры отметили прекрасный внешний вид звезды.
«Дай бог, чтобы моя жена так выглядела», «3 минуты?!! Вот это выдержка! Это возможно потому, что вы родились зимой!?», «Безупречно прекрасная! Богиня», «Как тростинка, неземная женщина».
Как ранее сообщал «Рамблер», Рената Литвинова косвенно подтвердила слухи о романе с миллионером, рекомендовав к прочтению статью Tatler подписчикам в Instagram.
54-летняя Рената Литвинова была дважды замужем. Первым мужем актрисы стал продюсер Александр Антипов, вторым – бизнесмен Леонид Добровский.
От второго супруга у Литвиновой есть 19-летняя дочь Ульяна.
Шоу-бизнес,Александр Антипов,Рената Литвинова,
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