Муж Успенской передумал разводиться

В СМИ и соцсетях идет активное обсуждение семейных проблем Любови Успенской

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Королеве отечественного шансона не позавидуешь: она еще не успела отойти от стресса, вызванного скандальным демаршем ее дочери, Татьяны Плаксиной, как супруг затребовал дележ имущества.

В выставленном иске Плаксин требует львиную долю имущества. В частности, он претендует на американские апартаменты, ипотеку за которые выплачивала певица.

В этой ситуации Успенская хотела бы развестись с Плаксиным.

Тем более, что де-факто они уже давно чужие люди. Бизнесмен более 10 лет живет в Америке, никаких семейных отношений пара не поддерживает.

Однако, как оказалось, нынешний семейный статус Александр счел для себя боле выгодным .

Адвокат Успенской пытается понять, какие мотивы движут Плаксиным.

И, если в истории с американской квартирой она четко видит признаки мошенничества, то нежелание развода не может объяснить ничем иным как стремлением остаться в пуле наследников супруги.

«О его планах в целом можно только догадываться, исходя из его поведения. Если думать о плохом, то, возможно, что он не расторгает брак, рассчитывая вступить в наследство. Если с Любовью Успенской что-то случится (с учетом того, как она уже измучена этой ситуацией) - тогда он станет наследником. Мы можем допускать что угодно», - приводит слова адвоката «Комсомольская Правда».

Как ранее писал «Рамблер», Успенская и Плаксин поженились в 1980-х годах, а расстались более 10 лет назад после возникновения конфликта между певицей и их с Плаксиным дочерью Татьяной.